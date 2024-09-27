Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı evrakları teslim etmeyince ÇED süreci sonlandırıldı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İzmir’deki doğal sit alanına yapmak istediği yat limanı projesi bir kez daha iptal edildi. Türk Devletleri Aksakallar Konseyi Başkanı ve eski başbakan Binali Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi adaylığı sırasında ikinci derece doğal sit alanı olan Çeşme Şifne koyunda yat limanı vaat etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iptal gerekçesi olarak Ulaştırma Bakanlığı’nın yap-işlet-devret modeliyle yapmak istediği projede, evrakların zamanında teslim edilmemesini gösterdi.

Proje için ilk adım 2013’te atılmıştı. Projenin ihale edilmesiyle birlikte başlayan çevresel etki değerlendirmesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED olumlu” kararı vermişti. Bakanlığın bu kararına karşın projeye ilişkin yedi yıl boyunca herhangi bir adım gelmemişti. Sürecin iptal edilmesinin ardından Ulaştırma Bakanlığı, 2021 yılı sonlarında yeniden projeyi gündeme getirdi. Liman için geçen 7 Haziran’da da inceleme değerlendirme komisyonu toplanmıştı.

2.5 yıl sürecek olan inşaatın ardından alana 460 yat kapasiteli liman kurulacaktı. Bakanlığın 95 milyon TL harcanacağını belirttiği proje kapsamında sosyal tesis, çekek yeri, beş yüzer iskele, iki dalgakıran ve 650 metre uzunluğunda rıhtım da yapılacaktı.