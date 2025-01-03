Uydu görüntüsüyle suç duyurusu

Yayınlanma: 03.01.2025 - 05:25

Güncelleme: 03.01.2025 - 05:25

Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın’ın Eskişehir’deki altın ve gümüş madeninin kapasite artışına verilen “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararının iptaline karşın çalışmalara devam ettiği iddia edildi. Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan ve geçen aylarda Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın’ın Eskişehir Sivrihisar’daki altın ve gümüş madeninin kapasite artışına verilen “ÇED olumlu” kararı geçen aylarda iptal edildi. Buna karşın şirketin çalıştığını belirten Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu suç duyurusunda bulundu.

‘SORUŞTURULMASI GEREKİYOR’

Dernek açıklamasında, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün basın bildirisinde ileri sürdüğünün aksine, üç maden atık depolama tesisinin yürütmeyi durdurma kararı verildikten sonraki dönemde devam ettiğine dair uydu görüntüleri temin edilmiştir. Bakanlık bildirisinde inşaatın sekiz kez denetlendiği ve yürütmeyi durdurma kararından sonra devam etmediği duyurulduğuna göre olayın artık hem adli hem idari makamlarca soruşturulması gerekir” ifadeleri kullanıldı.