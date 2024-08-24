Valilik Cengiz’in Artvin Cerattepe’deki faaliyetlerini durdurdu

Yayınlanma: 24.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.08.2024 - 04:00

Artvin Cerattepe’de yurttaşların yıllardır madene karşı verdiği mücadele zaferle sonuçlandı. İktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Eti Bakır, 2012’de ilçede maden açmak için girişime başladı. Artvinliler, “Toprağımızı, suyumuzu yok edecek” diyerek karşı çıksa da maden Şubat 2016’da faaliyete geçti. Yöre halkı yargıya başvurdu, protesto gösterileri yaptı. Bölgeye girmek isteyen şirkete engel olmaya çalışan köylülere polis ve jandarma ağır müdahale etti. Cop ve biber gazıyla birlikte yurttaşlar gözaltına alındı.

AYM ‘HAK İHLALİ’ DEDİ

Projeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” raporuna karşı Anayasa Mahkemesi geçen ay kararını açıkladı. Mahkeme kararında, hak ihlali olduğu belirtildi. Bunun ardından ise Rize İdare Mahkemesi, ÇED olumlu kararını iptal etti. Bir ay içerisinde kararın uygulanması gerektiğini belirten yurttaşlar Artvin Valiliği’ne de başvurdu.

‘ÜRETİM FAALİYETİ YOK’

Artvin Valiliği’nin sosyal medya hesabında önceki gün akşam saatlerinde yapılan paylaşımda, madencilik faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Valilik açıklamasında, “Yapılan denetimde üretime yönelik herhangi bir faaliyetin olmadığı tespit edilmiş olup ve mevcut durum tutanak ile imza altına alınmıştır. Ayrıca bahse konu madencilik faaliyetinin durdurulması ile ilgili bilgi talebinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına da faaliyetin durdurulduğuna dair bilgi verilmiştir” dendi.

‘KOLAY KOLAY GELEMEZLER’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ise Cengiz’in bir an önce bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Karahan, “Kolay kolay geri gelemeyeceklerini biliyoruz. Ancak bir an önce bölgeyi rehabilite edip çekilmeleri gerekiyor. Burası tehlikeli bir boyutta. Bölgeye büyük zararlar verildi. Yasadışı olara geldiler, yasal olarak gidecekler. Geç gelen bir adalet” dedi. Karahan, “Bölgedeki yurttaşlar gideceğine inanmıyor. Buranın rehabilite edilmesi Artvinliler, doğa ve canlılar için çok önemli. Tekrardan başvuru yaparlar mı bilmiyoruz ama kolay kolay geri gelemeyecekler” diye konuştu.