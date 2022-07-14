Çeşme'deki yangın kısmen kontrol altına alındı
İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında havanın kararması ile sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıkları ile tekrar başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yangının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu.
Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat dün 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
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