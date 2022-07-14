Çeşme'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

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İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında havanın kararması ile sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıkları ile tekrar başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yangının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu.

DHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:52

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat dün 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

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Çeşme İzmir orman yangını

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