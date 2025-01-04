Yaban Hayatını Geliştirme Sahası’na hançer!

Yayınlanma: 04.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.01.2025 - 04:00

İstanbul’un Kuzey Ormanları içerisinde kalan Çilingoz Yaban Hayatını Geliştirme Sahası’nda sermayenin çalışmaları hız kesmiyor. Rüzgâr enerji santralı ve maden tehdidi altında olan bölge için şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı 1. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuruyla bölge balıkçı barınağı inşa edeceğini duyurdu. Çevresel etki değerlendirmesi süreci başlatılan projeyle birlikte Yalıköy Mahallesi içerisindeki kıyı şeridine balıkçı barınağı yapılacak. 18.51 hektarlık alanda etkili olacak proje kapsamında dolgu da yapılacak. 17 bin 143 metrekarelik alanda yapılacak olan dolguda 390 bin ton malzeme kullanılacak.