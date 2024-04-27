Yandaş şirkete beş yıldızlı otel: Deprem konut ihaleleriyle ismini duyuran Biroğlu İnşaat’a 72 bin metrekarelik denize sıfır alan tahsis edildi

AKP’li isimlere yakınlığıyla bilinen şirket İzmir Alaçatı’daki parseli 49 yıllığına kiraladı. Belediyenin “Olmaz” dediği proje onaylanırsa 650 yatak kapasiteli otel inşa edilecek.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00
Yandaş şirkete beş yıldızlı otel: Deprem konut ihaleleriyle ismini duyuran Biroğlu İnşaat’a 72 bin metrekarelik denize sıfır alan tahsis edildi
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AKP iktidarının benimsediği politikalarla birlikte Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki kıyı şeritlerinde işgal devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl birçok ilde kamuya ait arazilerin kültür ve turizm alanı yapılması için şirketlere tahsis edileceği açıklanmıştı. Bunlardan biri de İzmir Çeşme’deki Alaçatı Mahallesi’ndeki alandı. AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve aldığı deprem ihaleleriyle de Cumhuriyet’in gündeme getirdiği Biroğlu İnşaat AŞ ve Mila Enerji ortaklığı bu parseli 49 yıllığına aldı. Şirket, aldığı 72 bin metrekarelik alan için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 226 milyon TL ödedi.

Denize sıfır alanda beş yıldızlı otel yapmak isteyen şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Projeye onay verilmesi durumunda bölgede 249 odalı ve 650 yatak kapasiteli otel yapılacak. Şirket bu proje için 612 milyon 266 bin TL harcayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen görüşte alanın, birinci ve ikinci derece doğal sit alanı sınırları içerisinde kaldığı belirtildi. Ayrıca bölgenin jeolojik-jeoteknik etüdünün de onaylanmadığı belirtildi.

Birçok AKP’li milletvekili ve yöneticiyle fotoğrafı olan, şirketin eski yöneticisi Mahmut Biroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte açılışlarda boy gösterdi. 65 kamu ihalesi alan şirket, TOKİ ve DSİ’yle ortak işlere imza attı. Bunların arasında AKP dönemiyle birlikte sular altında kalan Batman Hasankeyf’in de kent meydanı çalışması yer aldı.

 


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