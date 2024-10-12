Yaşam savunucuları Doyran Çayı’na kurulmak istenen HES’e karşı ayakta

Yayınlanma: 12.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.10.2024 - 04:00

Doğaya zarar veren HES (Hidroelektrik Enerji Santralı) projelerine bir yenisi daha eklendi. Antalya’da Doyran Çayı üzerinde planlanan HES projesi için Antalya Kent Konseyi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Doyran’da bulunan dokuz muhtarlık projeye neden karşı olduklarını anlatan bir basın açıklaması yapmıştı. Çevre Şehircilik ve İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın’ın başkanlık ettiği Çevre Etki Değerlendirme toplantısında ise yöre halkı projeye itirazlarını dile getirdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2023’de toplam kurulu gücü 8 MW kapasiteli olacak Doyran Regülatörü ve HES projesi için Hidroelektirik Kaynak Katkı Payı Teklif Toplantısı’nda, projenin en yüksek teklifi veren Doyran Enerji AŞ’ye verildiğini açıklamıştı.

‘EKOSİSTEM BOZULACAK’

“Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu” yöneticisi arkeolog Nezih Başgelen konuyla ilişkin gazetemize konuştu. Doyran ve çevresindeki Güver Kanyonu Tabiat Parkı, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Sivridağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Güllük Dağı Milli Parkı ve Beydağları Sahil Milli Parkı gibi düzenlemelerin Avrupa’nın en önemli korunan alanları arasında olduğunu anımsatan Başgelen, “Karadeniz HES’lerinde neler olduğunu acı sonuçlarla gördük. Bırakmaları gereken yüzde 10 can suyuna bile tamah eden HES uygulamaları karşısında Doyran gibi en üst hassaslıkla korunması gereken bölge bu anlayışın insafına bırakılamaz” ifadelerini kullandı.

Başgelen, “Buradan geçen tek akarsu olan Doyran Çayı üzerinde planlanan HES projesi, bölgenin su kaynaklarını tehdit ederken zengin biyolojik çeşitliliği de tehlikeye atmaktadır. Bölgenin karstik yapısı ve iklim değişiklikleri nedeniyle zaten azalmakta olan su kaynaklarının HES nedeniyle boru içine alınması, bölgeye has yaban hayatının kullandığı geçiş koridorlarının kesilmesine ve ekosistemin dengesinin bozulmasına neden olacak” uyarısında bulundu.