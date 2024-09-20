Yedi yaban keçisi için av ihalesi

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Elbistan sınırlarındaki yedi yaban keçisinin avlanmasına karar verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ay sonunda 13 ilde daha av ihaleleri düzenleyeceği belirtildi. Elbistan’daki av ihalesine tepki gösteren Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, keyif adı altında hayvan öldürülmesinin önüne geçilmesi için yapay avlaklar oluşturulması gerektiğini ifade ederek “Devletin buradan gelen kanlı paraya ihtiyacı mı var? “ dedi. Daha önce Eskişehir’de “kızıl geyiklerin” avlanması için açılan ihalenin Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatan Özkan, “Elbistan için de en kısa zamanda bir iptal başvurusu yapacağız” diye konuştu. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da bakanlığın yaban keçileri için açtığı ihaleye tepki göstererek çevre ve doğa örgütleriyle beraber hareket edeceklerini ve ihalenin iptali için yargıya başvuracaklarını açıkladı.