Yeni su kaynakları bulunmalı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:17

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 09:17

Çevre Mühendisleri Odası İzmir ŞubeTeknik Sorumlusu Selma Akdoğan, İzmir’in su ihtiyacını karşılayan kaynakların miktar ve kalite olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, korunmasının büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Su kaynaklarının iyi yönetilememesi nedeniyle 1.6 milyar kişinin su kısıtı çektiğini anlatanAkdoğan, 2030 yılında dünya nüfusunun yüzde 40’lık bölümünün su kısıtı ile karşı karşıya kalacağını dile getirdi. İzmir’de su havzalarının, su kaynaklarının çok daha etkili biçimde korunmasına,temiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak üzere akılcı yatırımlara ve yeni su kaynaklarına acilen ihtiyaç olduğunu kaydeden Akdoğan, “İZSU verilerine göre; 2022 yılında temin edilen suyun yaklaşık yüzde 54’ü yeraltı, yüzde 46’sı yüzeysel su kaynaklarından sağlanmıştır. Kentin su ihtiyacını karşılayan kaynakların miktar ve kalite olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, korunması büyük öneme sahiptir. Yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarımızın bulunduğu bölgelerde alan kullanımına yönelik baskılar ve kirlilik tehdidinin yanında iklim değişikliğinin getireceği süreçlere de kentin hazır olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Akdoğan, kentin içme suyu kaynağı olanTahtalı Baraj Havzası'ndaki kentleşme ve sanayi baskısının, mevzuat değişiklikleri ile koruma kapsamının yumuşatılmasına neden olurken yaşam kaynaklarının da bu baskılara feda edilmesinin önünü açacağını dile getirerek “Verimli tarım arazilerimiz, su havzalarımız, ormanlarımız, korunması gereken doğal alanlarımız, mevcut ve açılması planlanan çevresel riski son derece yüksek olan tesislerin baskısı altındadır” diye konuştu.