Yenilenebilir enerji adı altında orman katliamı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:22

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:28

İzmir’in Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi’nde toplam 285 bin 861 m2 ormanlık alana Güneş Enerjisi Santralı (GES) kurulması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapıldı.

İzmir şehir merkezine kuş uçuşu 4 km uzaklıkta yer alan bölgenin bakanlık tarafından “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi” olarak belirtildiği aktarılan ÇED başvuru dosyasında yenilenebilir enerjinin önemine değinildi.

Dosyada proje kapsamında ne kadar, ne tür ağaçların kesileceği, doğal yaşamı ve endemik bitki türlerinin nasıl etkileyeceği ile su ve dere yataklarına dair herhangi bir bilgi yer almaması dikkat çekti.

Bakanlığın ÇED sürecinin başlattığı proje kapsamında yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının 40 milyon kWh olması planlandığı belirtilen dosyada ünite teknolojisinin Lityum-İyon olacağı toplam kurulu gücün 20 MWe, toplam kapasitenin ise 20 MWh olacağı aktarıldı.