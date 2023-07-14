Yeraltı suları tükeniyor

Yayınlanma: 14.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 04:00

Dünya çapında yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak Manisa’nın Alaşehir ilçesinde özellikle üzüm bağcılarının kullandıkları yeraltı suları her gün biraz daha derine iniyor. Yaklaşık 10 yıl önce ortalama 70 metre derinlikten çıkarılan artezyen pompası suları günümüzde 300-400 metrelere kadar indi.

KUYULAR KURUDU

Alaşehirli üzüm üreticisi Atilla Bilir, “Eskiden kışlarımız yağışlı ve sularımız bol oluyordu. Günümüzde iklimler değişti. Yağışlar azaldı, şiddetli yağıyor ve sular akıp gidiyor, yağmur suyu yeraltına inmeden derelere akıyor. Eskiden kalan ve kullandığımız 100 metrelik kuyular kurudu. Şimdi 400 metreye kadar derinlikte kuyular kazılıyor. Kuyu derinleştikçe dalgıçlar daha derinde kalıyor dolayısıyla maliyetler artıyor. Üretici için elektrik ücretleri daha yüksek geliyor. Kablo fazla gidiyor, dalgıçların daha güçlü olması gerekiyor. Su sıkıntımız gittikçe, yıllarımız kışlarımız yağışlı olmadığı için su sıkıntısı yaşamaya devam ediyoruz. Maliyetler arttığı için de çiftçimiz zor durumda kalıyor” diyerek mağduriyetlerini anlattı.