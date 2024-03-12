Yerleşim yerine ve fıstık ağaçlarının göbeğine RES

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:01

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararına göre; İzmir’in Bergama, Manisa’nın Soma, Balıkesir’in de İvrindi ilçelerinde 110 parsellik tarım arazisi, rüzgar enerjisi santralleri (RES) için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırıldı.

Bergama - Yukarıada Mahallesi



UNESCO tarafından Dünya’nın 999. mirası olarak ilan edilen Bergama’da arazilerin hem yerleşim yerlerine yakınlığı hem de bölge ekonomisine katkı veren ürünlerin yetiştirildiği tarlaları da kapsaması dikkat çekti.



BERGAMA ABLUKA ALTINDA

Resmi Gazete’ye göre; yerleşim yerlerinden en az iki kilometre uzakta kurulması gereken RES için Yukarıada Mahallesi’nde yerleşim alanlarının da içine alarak kumulaştırıldığı görüldü.

Bergama

Bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayan ve dünyaca bilinen fıstık çamlarının yok edileceği RES’ler, organik tarım için önemli olan palamutağaçlı tarla statüsündeki arazilere de kurulacak.

Balıkesir’de de Bergama sınırındaki Madra Dağı’nın eteklerindeki İvrindi ilçesinin Haydar ve İkizce ilçelerini kapsayan RES kamulaştırmaları, yine Bergama’ya komşu Manisa’nın Soma ilçesinin Kiraz Mahallesi'ndeki tarlaları içine alması dikkat çekti.