‘Yeşil enerji’ RES uğruna 14 bin ağacın kesilmesine ilişkin son karar açıklandı: Enerji için ekokırım

Türkiye’nin birçok noktasında temiz enerji adı altında yapılan ağaç katliamları hız kesmiyor. Uzmanların uyarılarına karşın orman içerisine yapılan rüzgar enerji santralleri (RES) ekositemi tehdit ediyor.

Sabancı Holding’e ait Enerjisa Üretim Anonim Şirketi, Kaz Dağları coğrafyasını kapsayan Çanakkale Yenice ve Balıkesir Gönen’de kuracağı RES’e onay aldı. Cumhuriyet’in de daha önce gündeme getirdiği projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nihai karar verildiğini duyurdu. Bununla birlikte onay için şirket bütün aşamalarını tamamlamış oldu. Proje 2 bin 984 hektarlık alanda etkili olacak. Proje kapsamında 53.66 hektar yani 75 futbol sahası büyüklüğündeki alana 18 rüzgar türbini dikilecek.

YOL AÇACAK

Şirketin bakanlığa sunduğu 2 bin 984 sayfalık ÇED raporuna göre kullanılacak araziler, tarım alanı, içme kullanma suyu uzun mesafeli koruma alanı ve orman içerisinde kalıyor. Proje kapsamında türbinlerin dikilmesi için mevcut orman yolları kullanılacak. Ancak 13 bin 874 metre uzunluğunda yolda genişletme çalışmaları ve yaklaşık 9 bin 239 metre uzunluğundaki alanda da yeni yollar yapılacak. Dikilecek olan türbinler bu yollar kullanılarak TIR’larla orman içerisine konacak.

GÖÇMEN KUŞLAR VAR

Şirket, projesiyle beraber Çanakkale’de 2 bin 264, Balıkesir’de ise 11 bin 765 ağacı kesecek. Toplam kesilecek ağaç sayısı ise 14 bin 29 olacak. Ağaçların cinsleri ise karaçam, kızılçam, kayın, gürgen ve meşe olarak açıklandı. Bunun yanında türbin alanları ve yol güzergâhında yedi farklı habitat tipi bulunuyor. Bu habitatlardan altısı doğal, biri ise modifiye habitat özelliği taşıyor. Yapılan saha çalışmalarında 60 farklı familyaya ait 320 tür ve alt tür keşfedildi. Tespit edilen bu taksonlardan beşi endemik sınıfında yer alıyor. Köygöçüren, somaiğneliği ve kandilkökü gibi bitkiler bu alanlarda yetişiyor.

Bölgede ayrıca 2022 ilkbahar döneminde yapılan çalışmalarda 38 familyaya ait 119 kuş türü de saptandı. Bu türlerden 55’i yerli, 44’ü yaz ziyaretçisi, yedisi kış ziyaretçisi ve 12’si transit göçer olarak sınıflandırıldı.