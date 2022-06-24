Yeşilırmak'a dökülen hafriyat için suç duyurusu

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Samsun Barosu üyesi avukat Hüseyin Cimşit, Yeşilırmak üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacı ile 1975-1982 yılları arasında yapılan Suat Uğurlu Barajı ve HES’e toprak ve hafriyat dökülmesi konusunda Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Cimşit’in verdiği şikayet dilekçesinde “Bütün barajlar toplumun tümüne aittir. Toplumun tümünün sağlığı ile de ilgilidir. Baraj gölüne toprak dökülmesinin kabul edilemez olduğunu bilen bir yurttaşım. Olay yeri, Çarşamba Suat Uğurlu baraj gölü sol sahili Ayvacık ilçe yolu üzerinde baraj gövdesi ile Legand Oteli arasında baraj gövdesine yaklaşık 150 metre uzaklıktadır. Bu yasadışı işleri yapanların sayın savcılıkça tespit edilerek cezalandırılmaları için haklarında kovuşturma yapılmasına karar verilmesini talep ve rica ederim.” ifadelerine yer verdi.