Erdoğan temelini atmıştı: Yol projesinde hafriyat krizi!

01 Haziran 2022 Çarşamba, 08:12

İstanbul Arnavutköy’de, iktidara yakınlığıyla bilinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyelerinin de yer aldığı sanayicilerin bir çevre felaketine yol açtığı ortaya çıktı. MÜSİAD Organize Sanayi Bölgesi olarak bilinen Hadımköy Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nde, sanayi tesisi ve fabrika inşaatları sürüyor. Ancak, Deliklikaya Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi tesislerinin inşaatlarında çıkarılan hafriyatlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hafriyat döküm sahalarına dökülmesi gerekirken sanayi bölgesini hemen yanındaki tarım arazilerine dökülüyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, hafriyat dökülen devasa büyüklükteki arazileri temelini geçen yıl AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan attığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun, Nakkaş, Başakşehir kesiminin bağlantı yolu güzergâhında kalıyor. Bu nedenle bağlantı yolunun güzergâhının değiştirileceği de iddia edildi. Hafriyatın kaldırılmasının ise milyonlarca liraya mâl olacağı ifade ediliyor.

AKP’Lİ BAŞKAN İSYAN ETTİ

AKP’li Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ise Belediye Meclisi’nin Mayıs oturumunda yaptığı konuşmada, “Hafriyat atıklarının dökümü, tasfiyesi, gerektiğinde cezalandırılması tamamıyla büyükşehir belediyesinin uhdesindedir. Bunun bertarafı da büyükşehir belediyesini şuan ilgilendiren bir konudur. Yaptığımız görüşmelerden yeterli bir sonuç alamayınca bizzat kendim İstanbul valimizi ziyaret ettim. Tüm çabalarımızı ortaya koyduk ve koymaya devam ediyoruz” diye konuştu.

‘HAFRİYAT PAHALI BİR ŞEY’

Sanayi bölgesinin bağlı olduğu Teknoloji Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (TESKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Tavukçuoğlu da itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Tavukçuoğlu, “Söz konusu arazi bizim bizim tapulu sahamız. Hafriyat pahalı bir şey… Hafriyat dökülen alandan Kuzey Marmara Otoyolu geçiyor, kamulaştırma sahasında kalıyor. 2,5 milyon metreküp hafriyat var orda. O hafriyatın kaldırılması belki 200 milyon TL’ye mâl olacak. Önümüzdeki bir, iki sene içinde hafriyatı orada kaldıracağız. Geçici olarak orda o hafriyat” dedi.

DÖKÜME GÖZ YUMULDU

Milyonlarca metreküp hafriyatın bağlantı yolunun geçeceği alana dökülmesine göz yumulduğunu belirten Arnavutköy Belediye Meclisi’nin İYİ Partili Üyesi İsmail Yaşar ise BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Deliklikaya Organize Sanayi Bölgesi’nin inşaatından çıkan hafriyatlar, yol projesi için kamulaştırma alanı olarak belirlenen bölgeye dökülüyor. Söz konusu alan temelini geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın attığını Sazlıdere Köprüsü’nün bağlantı yolu üzerindedir. Yol sahası olan bu yere milyonlarca metreküp hafriyat dökülmesine göz yumulmuştur. Bize ulaşan bilgilere göre yol güzergahına dökülen hafriyatın karayolları tarafından temizlenemeyeceği ve bu nedenle yol güzergahının değiştiği söylenmektedir.