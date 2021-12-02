Yüceer'den yeni yönetmeliğe tepki: Ormanlar ranta açılacak ve yok edilecek

02 Aralık 2021 Perşembe, 13:08

Resmi Gazete’de önceki gün yayınlanan yönetmelikle ormanlık alanlarda yapılaşmaya yönelik değişiklikler yapıldı. CHP PM Üyesi, Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer yönetmeliğin ormanları yok edeceğine dikkat çekerek “Bu yönetmelik ormansızlaştırma yönetmeliği anlamına gelmektedir ve derhal geri çekilmelidir" çağrısı yaptı.

Yönetmelikle ‘kamu yararı’ ve ‘zaruret’ adı altında ormanların bedel alınmadan yapılaşmaya ve ranta açılıp yok edileceğini belirten Yüceer, "Yeni yönetmeliğe göre artık ‘kamu yararı’ ve ‘zaruret’ halinde ormanlık alanlara; yol, liman, havaalanı, demiryolu, baraj, gölet, teleferik hattı, tünel, patlayıcı madde emniyet alanı ve yeraltı deposu, savunma ve güvenlik tesisi, enerji nakil hattı, trafo, enerji üretim santrali, ölçüm ve gözlem istasyonu, telefon iletim hattı ve panosu, ölçüm istasyonu, doğalgaz ve petrol boru hattı, katı atık aktarma, bertaraf ve depolama tesisi, petrol ve doğalgaz arama, işletme ve yeraltı tesisi, hayvan barınağı, mezarlık, aile sağlık merkezi, hastane, dini eğitim tesisi, futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu, ceza infaz kurumu yapılabilecek. Üstelik devlet bu yapılaşmalardan işletme bedeli de almayacak” dedi.

“AKP İKTİDARI ORMANLARI RANT ALANI ARSALAR OLARAK GÖRÜYOR”

Yönetmelikle yapılan düzenlemelerin Anayasa’ya ve Orman Kanunu’na aykırı olduğunu ifade eden Dr. Yüceer, “Anayasa’mızın 169’uncu Maddesinde ‘Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez’ ifadeleri kullanılır. Ancak AKP iktidarı Anayasa’yı aşarak yaptığı bu yönetmelik değişikliğiyle ormanları rant alanı arsalar olarak gördüğünü bir kez göstermiştir. Ormanlarımız parçalanarak yok edilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre sadece 2008 ile 2019 yılları arasındaki 11 yıllık sürede ormanlarımızdaki 10 hektardan küçük orman parçalarının sayısı rekor bir oranla yüzde 118 artarak 55 bin 484’ten 120 bin 789’a çıkmıştır. Böylece ormanlarımızdaki parça sayısı 101 bin 890’dan yüzde 55,6 artarak 158 bin 519’a ulaşmıştır” diye konuştu.

“İZİN BEDELLERİ DÜŞÜRÜLDÜ”

Yönetmelik değişikliği ile izin bedellerinin de düştüğüne değinen Dr. Yüceer, “Yönetmelikte yapılan değişiklikle orman izin bedelleri düşüyor. Geçmişti başvuran birisi daha çok bedel öderken bugün başvuran birisi daha az izin bedeli ödeyecek. Yalnız 2012-2020 yılları arasında Orman Kanunu’nun 17. Maddesi kapsamında 27 bin 405 adet tesise 255 bin hektar izin verildi. İzinler verilirken hep kamu yararı ve zaruret olduğunu iddia ediyorlar. Kamu yararına olan tek şey ormanlarımızın yok edilmemesidir” ifadelerini kullandı.

“TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ’NDEKİ ORMANLARIN YÜZDE 58’İ MADEN RUHSATLI”

TEMA Vakfı’nın yaptığı maden alanları araştırmasını hatırlatan Dr. Yüceer, ifadelerini “Araştırmaya göre, Türkiye’de 15 şehrin yüzde 62’si maden için ruhsatlandırılmış durumda. Bu illerdeki ormanların ortalama yüzde 58’i, tarım alanlarının yüzde 60’ı madenlere ruhsatlanmış durumda. Tekirdağ ve Kırklareli illerimizin her ikisinin de yüzde 65’i madenlere ruhsatlı, her iki ilin ormanlarının yüzde 68’i ise madenlere ruhsatlı” diyerek tamamladı.