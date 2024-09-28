Yurttaş davayı iki kez kazandı, bakanlık bir kez iptal etti, şirket 4. başvuruyu yaptı
Rama Enerji’nin Aydın ve İzmir sınırları içerisinde kalan orman ve tarım alanında yapmak isteği jeotermal sondaj projesinde ısrarı sürüyor.
Rama Enerji’nin Aydın ve İzmir sınırları içerisinde kalan orman ve tarım alanında yapmak isteği jeotermal sondaj projesinde ısrarı sürüyor. Şirketin hayata geçirmek istediği projeye ilişkin köylüler daha önce açtıkları iki davayı kazandı. Projesinden vazgeçmeyen şirketin üçüncü başvurusu ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından reddedildi. Buna karşın, alanda çalışma yapmakta ısrarcı olan şirket, konumu değiştirerek yeni bir “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)” sürecini başlattı. Bakanlık da projeye ilişkin halkın katılımı toplantısının 15 Ekim’de yapılacağını duyurdu.
KÖYLÜLER DİRENDİ
Sık sık gündeme gelen projeye ise köylüler karşı çıkıyor. Köyde daha önce de yapılmak istenen halkın katılımı toplantısı yurttaşlar tarafından protesto edilmişti. Köylülere, yaşam savunucuları, siyasiler, dernekler ve sivil toplum kuruluşları destek vermişti. Yurttaşlar, bu proje için de daha önceki gibi mücadele edeceklerini, gerekirse mahkemeye başvuracaklarını dile getirdi.
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