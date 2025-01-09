Yurttaş ‘Yapmayın, hayvancılık biter’ dedi, ne bakanlık ne de şirket umursadı

Yayınlanma: 09.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2025 - 04:00

AKP’nin özelleştirmeleriyle birlikte Eti Maden İşletmeleri, gözde iş insanlarına dağıtıldı. Bu süreçte Eti Gümüş SSS Yıldızlar Holding’e, Eti Bakır Cengiz Holding’e, Eti Krom da Yıldırım Holding’e satıldı.Yıldırım ailesinin sahibi olduğu Eti Krom Anonim Şirketi de birçok alanda çalışmalarına devam ediyor. Ağrı Eleşkirt’teki Değirmengeçidi köyüne GES kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuran şirketin isteği geri çevrilmedi. Şirketin başvurusunu inceleyen bakanlık, “Çevresel etki değerlendirmesi olumlu” kararı verdi.

1 MİLYAR 216 MİLYON TL

Şirket aldığı bu onayla birlikte köylünün mera olarak kullandığı alanı da içinde barındıran bölgede çalışmalara başlayacak. 50.98 hektar yani 71 futbol sahası büyüklüğündeki mera vasıflı araziye panel kuracak. Toplamda 95 bin 186 panel kurulacak olan proje için 1 milyar 216 milyon 358 bin TL harcanacak. Projeye ilişkin Haziran 2024’te yapılan halkın katılımı toplantısında yurttaşlar söz almıştı. Projeyi istemediklerini dile getiren yurttaşlar, hayvancılığın etkileneceğini belirtmişti.

‘KÜÇÜLMEYE GİDİYORUZ’ DİYEREK İŞTEN ÇIKARDI



Şirket milyarlar harcayarak yaptığı projelere devam ederken bir yandan da işçi kıyımı yaşanıyor. Elazığ Alacakaya’da Eti Krom bünyesindeki madende çalışan işçiler “küçülme” bahane edilerek işten çıkarıldı. Toplamda 100 işçinin işine 31 Aralık 2024’te son verildiği öğrenildi. Aynı madende de Temmuz 2024’te işçiler greve çıkma kararı aldı.

Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım, yaptığı toplantıda işçileri azarlamasıyla gündeme geldi. Yıldırım, “Bu şirketin başkanı kim? Belediye başkanı neden benim sahama girip size hocalık ve imamlık yapıyor. Bana tarih anlatma. Sen yoktun ben burayı devletten sıfır aldım. Yarın da herkesi kapının önüne koyarım. Burası kapanır” ifadelerini kullandı.

Yapılan eylemlerin ardından 17 Temmuz 2024’te Eti Krom Yıldırım AŞ’de çalışan işçilere yüzde 15 zam ve üç maaş ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı.