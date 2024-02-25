Zafer ‘havlu hareketi’nin

Yayınlanma: 25.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.02.2024 - 11:08

İzmir Çeşme’de rant değil bu kez halk kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çeşme’deki ücretsiz girilebilen sayılı halk plajlarından biri olan Gücücek Koyu’nu sahil kulüplerine kiralamak için ihale açtı. Bölge sakinleri ve çevreciler duruma isyan etti. Yunanistan sahillerindeki şezlong hakimiyetine karşı başlayan “havlu hareketi” eylemi geçen yaz birçok kez Göcücek Koyu’nda da yapıldı.

2100 metrekarelik alan için Gücücek Koyu Doğal Yaşam Koruma Derneği üyeleri de, aralarında para toplayarak ihaleye girdi. 67 milyon 440 bin TL ile en yüksek teklifi veren Gücücek Koyu Doğal Yaşam Koruma Derneği ihaleyi kazandı. İhaleyi alarak süreci uzatan çevreciler Ovacık’taki doğal sit alanı içinde yer alan plajın kiralanmasından vazgeçilmesi ve “5 yıldızlı halk plajları” projesine dahil edilmesi için Turizm Bakanlığı’nın kapısını çaldı.

‘HALKIN PLAJI OLDU’

Görüşmeler sonuç verdi. Çevre Bakanlığı’ndan Gücücek Koyu’nu ücretsiz halk plajı olarak kullanılması için tahsis eden Turizm Bakanlığı koyu, “5 yıldızlı halk plajları” projesine dahil etti. Cumhuriyet’e açıklama yapan avukat Seher Gacar, “Çevreyi ve koyu koruma direnişimiz Türkiye’ye örnek olmalı. Kazanan bizler olduk. Gücücek Koyu’na halk plajı yapılacak” dedi. Çevre direnişlerinde haklı olduklarını ve alınan kararla bunu gördüklerini belirten Gacar, “Mücadelemizin sonuç vermesi çok önemli. Şimdiye kadar ihalenin iptali için para toplayarak ihaleye girip sonra ihalenin iptalini sağlayan bir yurttaş kitlesi yoktur. Bizler vazgeçmedik. 7’den 70’e herkes koyların ve plajların vatandaşın olduğunu ispatlamak ve sağlamak için direndi. Sahiller halkındır ve özel işletmeler tarafından işgal edilemez. Haklıydık hep birlikte kazandık. Direnerek başardık. Mücadelemiz bütün doğa ve çevre koruyucularına örnek olsun” diye konuştu.