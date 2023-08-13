Havlu Hareketi Çeşme'de

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:48

Gücücek Koyu Koruma Derneği (GÜDÜDER), Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği (Gülder), İzmir Yaşam Alanları Çeşme Çevre Platformu ve Yarımada Talanına Dur Platformu önlüğünde Azmak Koyu’nda bir araya gelen yurttaşlar, “Havlunu al da gel” eylemi yaptı.

“Halkın plajı ücretli olamaz”, “Kıyılar ücretli olamaz” yazılı pankartlar taşıyan Çeşmeliler, anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken plajların devlet tarafından yapılan ihalelerle özel işletmelere kiralanarak ücretsiz kullanıma kapatılmasına tepki gösterdi. Yurttaşlar ardından yanlarında getirdikleri havluları yere serip oturdu.

‘GÜCÜCEK BİZİM’

Katılımcılar adına açıklama yapan Gücücek Koyu Koruma Derneği Başkanı avukat Seher Gacar, “Halka ait bu sahil, kiralama dahi olmaksızın halkın serbest erişimine kapatıldı. Doğal koruma bölgesi olan bu alana binlerce ton beton döküldü, binlerce metrekare kaçak yapı yapıldı. Sahilden geçen halkın kullandığı yol dahi kapatıldı arkalardan ardıç ağaçları kesilerek işletmenin keyfince yeni yol açıldı. Kamuya ait, size, bana ait araziler işgal edildi, üzerindeki bitki örtüsü kazınarak otopark yapıldı, personel lojmanları yapıldı... Bu doğamıza kıyım, bu vatandaşlık haklarımıza saldırı 4 yıldır devam ediyor” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye seslenen Gacar şöyle devam etti: “Biz burada korumasızız. Anayasa, Kıyı Kanunu, İmar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu burada ne bizi ne tabiatı koruyor. Sahillerimiz ‘beach clup’ terörünün kurban ve mağdurlarıdır. Bu terörün durdurulmasını istiyoruz. Gücücek de bizim Azmak da. Kıyılar bizim.”