Şezlong emperyalizmine karşı havlu hareketi

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 04:25

Mikonos’ta yıllardır sahilleri işgal eden kaçak inşaatlar nedeniyle yaşanan yıkımların yanı sıra bazı işletmelerin yönetmeliklere aykırı şekilde ticari faaliyette bulunduğunun gündeme gelmesinin ardından, ruhsatsız yerlere yönelik tepkiler, Yunanistan’ın güneydoğusunda yer alan Kiklad Adaları’ndan Paros, Naksos ve Serifos’a sıçradı.

Temmuzun son haftasındaki eylemlerde 250’den fazla Paros sakini, özel işletmecilere ait olan şezlong ve şemsiyelerin kontrolsüz biçimde adada yayılmasını protesto ederek kumsallarda havlularını koyacak yer aradıklarını haykırdılar. Paros’ta en popüler yerlerden biri olan Santa Maria plajında başlayan “havlu hareketi”, Yunan devlet kanalı ERT’de yer alan bir habere göre İyon Denizi’ndeki Korfu Adası’nda da rağbet görüyor.

Kathimerini gazetesindeki bir haberde yorum yapan Paros göstericilerinden Damianos Gavalas, “Simgesel olduğunu düşündüğümüz bir plajda kampanyaya başladık. Paros belediye meclisi bu yılın başlarında plajın hiçbir bölümü için ihaleye çıkmama kararı aldı çünkü burası doğal bir sit alanı. Yine de küçük Santa Maria’nın yüzde 80-85’i şezlonglarla kaplı” dedi.

SOSYAL MEDYA HAREKETİ

Kamusal alanların daralmasından yakınan “Ücretsiz Plajlar için Paros Halk Hareketi-Paros Plajlarını Kurtarın” sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda şu yorumu yapıyor: “Ada halkımızın ve ziyaretçilerinin sevdiğimiz plajlara ücretsiz erişim hakkını savunuyoruz. Yunan yazı; ruhumuzun bir parçasıdır, kimliğimizin bir parçasıdır: kimsenin onu bizden almasına izin vermeyelim!”

Ruhsatsız ve yönetmeliğe aykırı çalışan işletmeler belirlenerek ilgili savcılıklara ihbarda bulunulurken Yunanistan Yüksek Mahkemesi de halkın plajlara erişim hakkının engellenemeyeceği yönündeki genelgeye uyulmasını istedi.

Milli Ekonomi ve Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis de yaptığı açıklamada, “Plajları kimseye bırakmayacağız” dedi. Hatzidakis, “havlu hareketi”nin şikâyetleri üzerine plajlarda denetimlerin sıkılaştırılması, imtiyaz sözleşmelerinin hükümlerine uyulmasının sağlanması ve bunları ihlal edenler hakkında öngörülen yaptırımların uygulanması talimatını verdi.

Yunan anayasasına göre kumsalların kamu malı sayılmasına karşın 1980’lerden bu yana plajların kullanımıyla ilgili yasalar özel işletmeler ve kişiler tarafından çiğnenmeye devam ediyor. Yasalara göre bir plajda işletmelere verilecek kullanım hakkı plaj alanının yüzde 50’sini aşamıyor. Ancak pek çok yerde bu kurala uyulmuyor. Birçok plajda, giriş ücretinin yanı sıra şezlong ve şemsiye ücreti de alınıyor. Giderek artan fiyatlar yüzünden de Yunan halkı çareyi isyan bayrağını açmakta buldu.

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