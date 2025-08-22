Zeytin ağaçları yerinde kalmalı: Taşıma planı riskli

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, iktidarın TBMM’den geçirdiği zeytinliklerin talanına yol açacak olan ve kamuoyunca “süper izin” olarak anılan torba yasa sonucunda taşınacağı söylenen zeytin ağaçlarının verimli olup olmayacağına ilişkin rapor hazırladı.

Raporla birlikte iktidarın ağaç taşıma planının işe yaramayacağı ortaya kondu. Raporda yapılan analizler kapsamında, zeytinliklerin büyük çoğunluğunun sanılanın aksine derin topraklar üzerinde olmadığı belirtilerek “Zeytinliklerin büyük çoğunluğu eğimi fazla, sığ topraklı, taşlık, kayalık yerlerdedir. Bazı zeytin ağaçları köklerine zarar vermeden sökülebilse bile taşlık kayalık yapı nedeniyle büyük çoğunluğunun köklerine zarar vermeden sökülmesi olanaklı değildir” dendi.

Yasayla birlikte zeytinliklerin il ve ilçe sınırlarında başka yerlere taşınacağı anımsatılan raporda, “İlçe ve il sınırlarında başka yerlere taşınması demek ağaçların uzaklara götürülmesi demektir. Örneğin, aynı ilin sınırları içinde bulunan Milas ile Seydikemer arası 221 km’dir. Kanuna göre zeytinler, Milas’tan sökülüp Seydikemer’e taşınabilecektir. Bu öngörü akla, bilime ve ekonomi ilkelerine aykırıdır. On binlerce zeytinin sökme, taşıma ve dikim uygulamalarının yazı içeriğinde anlatılan bilimsel ilkelere uygun olarak yapılması, maliyet ve zaman açısından düşünüldüğünde, çıkarılacak kömürden daha pahalıya mal olacaktır” ifadelerine yer verildi.

‘ÜRÜN ALINAMAZ’

Zeytinlerin taşınmadan önce budanması gerektiğine ve budanan zeytin ağaçlarından yıllarca ürün alınamayacağına dikkat çekilen raporda, “Sökülüp taşınan ağaçların dikileceği yerdeki toprağın yapısı, eğimi, bakısı, yükseltisi zeytin yetişmesine elverişli midir? Bu kadar alan/tarım arazisi var mıdır? Bütün bu bilinmezler ortadayken zeytinlerin taşınması öngörülmüş ise bu ‘Biz kafamıza göre söker, taşır ve dikeriz. Tutarsa tutar, gerisi bizi ilgilendirmez’ demektir” denildi.

‘ÇABA BOŞA GİDECEK’

Tüm bu analizlerin ardından yer alan son bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı:

“Özellikle büyük ağaçların yerinden sökülmesi, taşınması, yeni bir yere dikilmesi uzun zaman ve emek gerektiren, pahalı ve zor bir iştir. Her zaman, her yerde başvurulacak bir uygulama değildir. Zorunlu durumlarda ve sınırlı sayıda (100-200 adet) ağacın taşınması söz konusu olabilir. Bu uygulamayı gerçekleştirmek için 3-4 yıllık ön hazırlık gerekir. Her şeyden önce sökülecek ve dikilecek yerin toprak durumunun elverişli olması zorunludur. Kurallara uygun olmayan uygulamalar sonucunda, yüz yaşındaki zeytinlerin kuruyacağı, emeğin, masrafın boşa gideceği, hepsinden önemlisi köylünün geçim kaynağının kalmayacağı iyi bilinmelidir.”