Zeytinlerin idam fermanı yürürlükte: Muğla’da sökümler başladı

Uzmanların tüm uyarılarına karşın AKP iktidarının Meclis’e getirdiği ve jet hızıyla kanunlaştırdığı zeytinlerin idam fermanıyla, Muğla’da söküm işlemleri başladı. Akbelen Ormanı için yıllardır mücadele eden yurttaşlar önceki gün zeytin ağaçlarını korurken gözaltına alındı.

Muğla’daki termik santral sahipleri Limak Holding, IC İÇTAŞ ve Aydem Holding’in maden işletebilmesi için yapılan bu sökümler için ise zeytinlerin toplanması bile beklenmedi. İktidar milletvekillerinin, “Zeytin yok edilmeyecek, sadece taşınacak” sözleri ise hem meyveleri bulunan ağaçların Danıştay süreci bile beklenmeden ve Anayasa Mahkemesi’ne başvurudan iki gün önce yapılmasıyla boşa düştü.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Bu aşamada hasat dönemini beklemeden taşınanların bir, iki gün içerisinde yeniden dikilip tutturulması lazım. Bu da bilimsel açıdan mümkün değil. Geniş alanlarda zeytin ağaçlarının taşınması da hem sosyal hem de ekonomik olarak yıkıcı olur” dedi.

Suiçmez, “Oradaki köylerde zeytinciliğin dışında hayvancılık ve tarım yapılıyor. Dolayısıyla zeytin ekosistemi, bölgedeki hayvanla ve doğayla oluşmuş durumda. Zeytinin taşınması bölgedeki ekosistemi de bozacak. Köylülerin de mülksüzleştirimesine neden olacak” diye konuştu.

‘SUSKUNLAR KONUŞSUN’

Taşındıktan sonra zeytinin ne kadar sürede tutacağının belirsiz olduğunu söyleyen Suiçmez, “Diyelim ki tuttu, ne zaman meyve vereceği belirsiz. Türkiye’de bu konu üzerinde araştırma yok. Neresinden tutarsak tutalım, yargı süreci de devam ederken bu kadar aceleye gerek yok. Suskum uzman hocalarımızın konuşmalarını talep ediyoruz” dedi.

‘BURADA YAŞAM ÖLÜYOR’

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tahribatın her şeyden vazgeçmek anlamına geldiğini vurguladı. Aras, “Bu hamile bir ineği kesmek gibi. Ağaçların sesi çıkmıyor diye mi bunu yapıyorlar? Burada yaşam ölüyor” dedi. Buluşmanın ardından açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, “Yalan yasasına karşı omuz omuza mücadele ediyoruz. Dalında meyvesiyle sökülmeye çalışılan zeytin ağaçlarımızı, havamızı, suyumuzu ve toprağımızı, iktidarın kar hırsıyla gözünü karartan şirketlerin insafına bırakmayacağız. Bu toprakları da bu zeytinleri de bu mücadeleyi de sonuna kadar savunacağız” dedi.

AYM BAŞVURUSU BUGÜN

TBMM’de onaylanarak 24 Temmuz’da yürürlüğüne giren yasaya ilişkin bugün siyasi partiler Anasaya Mahkemesi’ne başvuracak. Toprağımızı Vermeyeceğiz Platformu üyeleri ve köylüler de destek verecek.