Zeytinlikleri madene açan yasayla beraber jandarma eşliğinde söküm işlemleri başladı: Doğaya saldırı

AKP’nin Meclis’e getirerek jet hızıyla da kanunlaştırdığı zetinliklerin madene açılmasını sağlayan yasanın ardından dün jandarma eşliğinde Muğla’da söküm işlemi yapıldı. Akbelen Ormanı’nı YK Enerji’den korumak için yıllardır mücadele eden köylüler, bölgeye gitti.

Çok sayıda jandarma personeliyle birlikte yapılan söküm işlemi köylüler tarafından engellenmeye çalışıldı. İkizköy Muhtarı Nejla Işık, destek çağrısı yaparak “Alana giderken sivil araçlar bizi takip etti. Akbelen civarında her yerde jandarma var. Herkese çağrımızdır, zeytini olan, zeytinden geçinen bizler yeni yasayla birlikte bunun olacağını biliyorduk. Bu yasayı bu yüzden çıkardılar. Ama 10 köyden 72 köylü bu zeytinlere dokunulmaması için dava açtık biz. Bakın bu zeytinler hepimizin geleceği” dedi.

‘KANSERDEN ÖLEN BİZİZ’

Kanuna karşı açılan dava devam ederken sökümü engellemek isteyen köylüler ise gözaltına alındı. Muhtar Nejla Işık, Halil Şallı, Seçil Şallı ve Serpil Şallı gözaltına alındı.

Milas Jandarma Komutanlığı’na götürülen köylüler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Karakolun önünde yapılan açıklamada, “Erken saatlerde bu sıcakta üzerinde meyve olmasına ve bir ay sonra hasada başlanacak olmasına rağmen zeytinlerin dallarını keserek, sökerek taşıdıklarının ihbarını aldık. İşlemi durdurmak için alana gittik. Çiftçiler olarak şunu söylüyoruz, üzerinde meyve olan ağaç kesilmez, taşınmaz. Atalarımızdan kalan arazileri vermeyeceğiz. Kanserden ölen bizleriz. Bizler daha Zehra ninemizin acısını yaşayamadan toprağımıza girdiniz” ifadeleri kullanıldı.