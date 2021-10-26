3600 ek gösterge hakkın

26 Ekim 2021 Salı, 11:28

Genellikle muhalefet partileri tarafından sıklıkla dile getirilen 3600 ek gösterge ilk kez çözülmeye yaklaştı. Ekonomik olarak sıkışan ancak yapılması gereken sosyal ve ekonomik reformlar yapılmadığı için ciddi bir destek kaybına uğrayan AKP iktidarı, erimeyi bir nebze olsun durdurmak için ama "Bunu da ancak biz çözeriz" efelenmesiyle gündemine aldı.

Memurların, aylık maaşları, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.

Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlileri için geçerli olması talep edilse de ilk etapta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

2008 SONRASI

Ek göstergenin 3600'e çıkartılması; 15.10.2008 tarihi öncesinde çalışmaya başlayan 1.5 milyon kamu çalışanının çalıştıkları sırada aldıkları maaştan çok, emekli ikramiyesi ve emekli maaşında çok ciddi artış yaratacak. 3600 ek gösterge uygulaması ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artması hesaplanıyor. Ek göstergenin düzenlenmesi durumunda halen çalışan yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire ve 110 bin din görevlisi olmak üzere toplamda 1 milyon 600 bin kişiyi etkileyeceği hesapları söz konusu.

Ülkede çalışma ve emeklilik düzenlemeleri sık sık değiştiğinden 15 Ekim 2008 sonrası memuriyete girenleri çok az etkileyecek. Toplam maliyetin yıllık 20 milyar lirayı bulabileceği hesaplanıyor.

FERAHLAMA SAĞLAYACAK

Yapılan hesaplamalara göre, halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600’ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Tekrar belirtmek gerekir ki ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak.

ÖNEM Lİ OLAN TERCİH

Emeklilikte yaşa takılanlar gibi 3600 ek göstergenin de ciddi bir maliyet oluşturacağı, bunun da zaten ekonomik çıkmazda olan iktidarı zorlayacağı, iktidarın da bu nedenle konuya uzun zaman soğuk baktığı biliniyor. Ne zaman ki sandıktan çıkmak garanti olmaktan çıktı. Geniş halk kitlelerini ilgilendiren konular konuluşur oldu. Olsun... İktidarın bu adımı atmaya zorlanması önemli bir kazanım...

Ayrıca geçilmeyen köprülere, tünellere, otoyollara verilen garantilere bulunan kaynak istendiğinde öğretmen ve hemşirelere de bulunabilir... Geçenlerde bir televizyon programında konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, EYT'lere ilişkin sorulan bir soruya, "Ülkenin kaynakları ülke halkını insanca yaşatmaya yeter. Yeter ki bu kaynağın nerelere aktırılacağı adil ve halktan yana olsun. Burada önemli olan tercih" yanıtını veriyordu. Evet, önemli olan tercihler, o tercih yandaş müteahitlere değil de emekçilerden yana kullanıldığında sorunların önemli bir kısmı da çözülmüş olacak. Çünkü üretenlerin de bu kaynaktan insanca pay almak hakkı...