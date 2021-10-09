Bugün Cumhuriyet Cumartesi günü

09 Ekim 2021 Cumartesi, 12:00

Sokakta 'yemekleri ölçmeye devam mı' diye soruyorlar

'Camdaki Kız' dizisinde evin babası Rafet Koroğlu'na gönülden bağlı sağ kolunu oynuyor. Tako rolüyle dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Hamza Yazıcı ile buluştuk, daha yakından tanıdık: "Mutsuzluğu aşmıyorum. Önce onu yaşıyorum. Bir süre sonra beni mutsuz eden fikre alışıyorum..."

Elif Tokbay

Sosyal medya ruhsal durumumuzu yansıtan bir ayna

Varoluşçu psikoterapist Ferhat Jak İçöz yeni kitabı 'Kendine Yabancı' da on öyküde bizi terapi odasına sokuyor. İçöz ile hal-i pür-melalimizi konuştuk.

Satürn retrosu bitiyor

Serap Kılıç Baytok

Taylan Kümeli yazdı: Potasyumun 8 faydası

Nefes nefese soruyoruz: Katil kim?

Arka Pencere, bu hafta son haftaların en popüler dizisi 'Yargı'yı masaya yatırıyor: Oyunculuklar başarılı, senaryo yerinde, heyecan dozu yüksek.

Elif Aktuğ

Fatih Türkmenoğlu yazdı: Sonbahar'da İstanbul'da yapılacak 5 şey

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