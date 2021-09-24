Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da dolu dolu sizlerle!
Gazeteniz Cumhuriyet’le, dolu dolu Cumhuriyet Cumartesi eki yarın sizleri bekliyor...
Mutluluk kendini sevmekle başlıyor
'Masumiyet'in Ela'sı, Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı artık. İlayda Alişan ile Elif Tokbay Cumhuriyet Cumartesi için konuştu: Aşk bence mantık dışı hatta mantıksızlık...
Bu 'Yalancı'yı sahiplenin
Elif Aktuğ, TV'nin yeni dizisi Yalancı'yı inceledi: Daha fazla reyting alalım, şuraya entrikacı bir kayınvalide koyalım, çocuk dramını abartalım" diye bambaşka bir hikayeye dönüştürmeyin, böyle iyi!
Çocuğunuz yemek mi seçiyor? Taylan Kümeli'ye kulak verin.
Fatih Türkmenoğlu gitti, gördü, yazdı... Bir dahaki tatil için sanat otellerini seçmeye ne dersiniz?
Astrolog Serap Kılıç Baytok yazdı: Merkür retrosu başlıyor..
Alper Hasanoğlu yazdı: Aşkın Açgözlülüğü
Olcay Büyüktaş yazdı: Bu Senin Hakkın
Şehriban Kıraç, İşte Mola'da Işıl Okan Gülen ile konuştu.
Sinema, tiyatro, 10 soru, kitap, yemek, hayat ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...
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