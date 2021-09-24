Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da dolu dolu sizlerle!

24 Eylül 2021 Cuma, 11:00

Mutluluk kendini sevmekle başlıyor

'Masumiyet'in Ela'sı, Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı artık. İlayda Alişan ile Elif Tokbay Cumhuriyet Cumartesi için konuştu: Aşk bence mantık dışı hatta mantıksızlık...

Bu 'Yalancı'yı sahiplenin

Elif Aktuğ, TV'nin yeni dizisi Yalancı'yı inceledi: Daha fazla reyting alalım, şuraya entrikacı bir kayınvalide koyalım, çocuk dramını abartalım" diye bambaşka bir hikayeye dönüştürmeyin, böyle iyi!

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