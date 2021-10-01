Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da dopdolu
Cumartesi günlerini yeni klasiği Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da sizlerle... Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi bu hafta da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. İşte Cumhuriyet Cumartesi'de bu hafta...
Emilie Pine: Kendime hesap verdim ve cesur hissettim!
'Kendime Notlar' kitabıyla dikkatleri üzerine çeken Pine, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu:
Kadınların kendilerine uygulanan şiddeti indirgemek ve onlara verilen duygusal veya fiziki her türlü zarardan kendilerini suçlamak üzerine eğitildiklerine inanıyorum. Bu eğitime karşı direnç göstermek ise çok zor çünkü bu o kadar içimize işlemiş ki...
Tecavüze uğradığınızda kafanızda onu sürekli yeniden yaşıyorsunuz ta ki hepsini sisteminizden atana ve “bu benim başıma geldi” diyene kadar. Üstelik gerçeği kabul etmek de tek başına tam bir kurtuluş sağlamıyor.
Özel hayatımda oyunculuk yapmam
Babası “Senden oyuncu olursa benden de papaz olur” dedi ama o Almanya’nın en önemli konservatuarlarından biri olan Schule für Schauspiel in der Landeshauptstadt Kiel’e kabul edildi. ‘Son Yaz’ dizisine güçlü bir karakterle giren oyuncu Yılmaz Bayraktar’ı yakından tanıyalım.
Astroloji, teknoloji, sinema, tiyatro, psikoloji, bu senin hakkın, stil, gezi, beslenme tüyoları ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.
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