Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da dopdolu
Cumartesi günlerini yeni klasiği Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da sizlerle... Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi bu hafta da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. İşte Cumhuriyet Cumartesi'de bu hafta...
Yazarımız ünlü diyetisyen Taylan Kümeli'den gıda israfını önleyecek 15 öneri
Gıda israfı, birçok insanın düşündüğünden daha büyük bir sorun.
Dünyada üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri çeşitli nedenlerle atılıyor ya da israf ediliyor.
Yenilebilir yiyecekleri atmak sadece parayı boşa harcamıyor. Atılan yiyecekler, çürüdüğü ve en yaygın ikinci sera gazı olan metan gazı ürettiği çöplüklere gönderiliyor.
Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre, tarım için kullanılan tüm suyun yüzde 24'ü her yıl gıda atıklarıyla kaybediliyor.
Hemen şimdi başka bir insan olabilirsiniz, çevreye duyarlı, yaşadığı dünyaya kıymet veren birine dönüşebilirsiniz.
Unutma her şey senin adım atmanla başlayacak.
Kimse seni sevmiyor mu?
Sevgisizlik nasıl yaşanır, insanlara neler yaptırır. İpek Özbey sordu, Dr. Erdal Atabek yanıtladı.Bunu da Konuşalım Cumhuriyet Cumartesi'de...
Reji, müzik, sanat ekibi usta işi, Zonguldak şahane, kadro başarılı ama Türk sinemasının zaafiyeti burada da var: Boş valiz! Elif Aktuğ, Arka Pencere’de ‘Kanunsuz Toprak’ı masaya yatırdı.
Alper Hasanoğlu, yorgun sözcük 'aşk'ı yazdı.
‘Son Yaz’ dizisinin ‘teyze’si Sezer Koç, 10 Soruda’nın konuğu oldu. Koç, kendisinde gördüğü en büyük eksikliği açıkladı.
Fatih Türkmenoğlu Avrupa sosyetesinin ' ‘Âşıklar yuvası’nı gezdi, yazdı.
Sinema, televizyon, tiyatro, Bu Senin Hakkın, İşte Mola, Stil, Astroloji, haftalık ajanda ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...
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