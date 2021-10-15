Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da dopdolu

15 Ekim 2021 Cuma, 00:00

Yazarımız ünlü diyetisyen Taylan Kümeli'den gıda israfını önleyecek 15 öneri

Gıda israfı, birçok insanın düşündüğünden daha büyük bir sorun.

Dünyada üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri çeşitli nedenlerle atılıyor ya da israf ediliyor.

Yenilebilir yiyecekleri atmak sadece parayı boşa harcamıyor. Atılan yiyecekler, çürüdüğü ve en yaygın ikinci sera gazı olan metan gazı ürettiği çöplüklere gönderiliyor.

Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre, tarım için kullanılan tüm suyun yüzde 24'ü her yıl gıda atıklarıyla kaybediliyor.

Hemen şimdi başka bir insan olabilirsiniz, çevreye duyarlı, yaşadığı dünyaya kıymet veren birine dönüşebilirsiniz.

Unutma her şey senin adım atmanla başlayacak.

Kimse seni sevmiyor mu?

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