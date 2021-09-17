Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle

17 Eylül 2021 Cuma, 17:06

Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi bu hafta da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde.

- Oyuncu Özgürcan Çevik, polisiye film serisi Çember’de başrolde, Komiser Hakan’ı canlandırıyor. “Siz çemberin içinde misiniz, dışında mı” diye sorduğumuzda, “Dışındayım” diyor. Çevik, Cumhuriyet Cumartesi’ye konuştu.

- Gençler neden gidiyor, nepotizm sorununu nasıl aşacağız? Kuşak araştırmacısı Evrim Kuran, yeni kitabı ‘Onlar Göçtü Buradan’ı anlattı.

- Gazeteci ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu, sekizinci filmini Türkiye'nin yaşayan efsaneleri Cüneyt Arkın, Ayşe Kulin Güher-Süher Pekinel, Nevra Serezli, Ömer Özkan, Şenol Güneş, Süleyman Saim Tekcan ve Yılmaz Büyükerşen'e ayırdı.

- Psikiyatr Alper Hasanoğlu yazdı: Hâlâ eksik olan öteki yarımızı arıyoruz

- Fatih Türkmenoğlu yazdı: THY uçaklarında otun, çöpün anonsu var, bitmiyor!

- Taylan Kümeli yazdı: Ruh sağlığını da besle

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