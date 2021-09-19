İşte engellilerin hayatını kolaylaştıran teknolojiler

19 Eylül 2021 Pazar, 10:30

Dünyada 1 milyara yakın engelli birey vararken, Türkiye’de ise Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı 2 milyon 512 bin civarında engelli birey yaşıyor. Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelli bireylerin hayatın kolaylaştırmak için yeni teknolojiler de geliştiriliyor.

Fiziksel engelliler için Sesame Phone ismiyle geliştirilen cep telefonu göz hareketiyle kullanılabiliyor. Akıllı telefonlara indirilen birçok uygulama da engelli bireylerin hayatını kılaylaştırıyor. Engellilerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri derledik. Bazı cihajların ve uygulamaların Türkiye’ye henüz gelmediğini hatırlatmakta fayda var.

Sesli Adımlar

Türk Telekom ve Boni Global işbirliğiyle geliştirilen Sesli Adımlar uygulaması, görme ve işitme engellilerin hayatını kolaylaştıryor. Uygulama, kapalı alanlarda kişileri yönlendirmeye yarıyor. Uygulama, acil durumlarda kullanıcıyı doğrudan tahliye noktalarına yönlendirebiliyor.

Google Talkback

Google tarafından görme engelliler için özel olarak geliştirilen bu uygulamayla, ekran okuması sesli hale getiriliyor. Talkback ile gelen mesajlar sesli olarak dinlenebiliyor ve onlara ses ile yanıt gönderilebiliyor.

Scalevo merdiven çıkıyor

İsviçre’de geliştirilen ‘Scalevo’ paletli tekerlek sistemiyle engellilerin merdiven çıkmasını kolaylaştırıyor. Elektrikli sandalyede paletler sadece istendiği zaman çıkıyor ve kullanım bittiğinde yerlerine dönüyor. Paletlerle sadece merdivenlerde değil, engebeli yollarda da rahat bir sürüş sağlanabiliyor.

KNFB Reader

Yazılı ve basılı metinleri tek tuşla algılayarak sesli okuma haline dönüştüren bu uygulama, bünyesinde bulunan Görüş Alanı Bildirimi, Otomatik Sayfa Algılama ve Eğim Kontrolü gibi özellikler sayesinde kullanıcıların mektup, reçete, basılı ders notları gibi materyalleri sesli olarak dinleyebilmelerine olanak veriyor.

WeWalk akıllı baston

WeWalk, görme engellilerin kullanımı için Young Guru Academy ve Vestel tarafından geliştirilmiş bir akıllı baston. Göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri algılayıp uyarıyor. Bluetooth ile cep telefonuna bağlanabiliyor.

Hayal Ortağım

Turkcell tarafından görme engelli kişiler için geliştirilen bu uygulama ile istedikleri filmi izleyebiliyor. Günlük burç yorumlarından her türlü güncel haber ve köşe yazıları takip edebilme imkanı sağlıyor.

Akıllı saat

Görme engellilerin kullandığı Braille alfabesine uygun akıllı saatler de var. Güney Kore’de geliştirilen Dot Watch, Braille alfabesiyle kullanılabiliyor.

CEYD-A

CEYD-A uygulaması, tamamen Türkçe konuşan bir mobil asistan uygulaması olarak tanımlanıyor. CEYD-A, hava durumu ve trafik yol durumu bilgileri dışında fotoğraf çekme, sesli haber okuma gibi özellikleri de bünyesinde bulunduruyor.

HAFTANIN YENİSİ

* Studio Buds Türkiye’de

Apple markasının çatısı altında hizmet sunan Beats, 24 saate kadar çalma süresi ve gürültü engelleme özellikleriyle öne çıkan yeni kulaklığı Studio Buds’ı Türkiye pazarına sundu. IOS ve Android uyumlu Beats Studio Buds’ın fiyatı ise 1.499 TL.

* realme’den 8 Pro ve GT

realme, yeni amiral gemisi akıllı telefonu realme 8 Pro ve GT’yi tanıttı. realme 8 Pro sektördeki en yüksek çözünürlüklü 108 megapiksellik kamerası, 50W hızlı şarj ve AMOLED ekran özelliği ile geliyor. realme, 8 Pro ile birlikte Snapdragon 888 işlemcili realme GT 5G'yi de Türkiye'de satışa sundu.