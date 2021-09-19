İşte haftalık burç yorumları

19 Eylül 2021 Pazar, 10:27

KOÇ:

Dolunay sağlığınızla ilgili sizi biraz zorlayabilir, akrabalarınızla ilgili bir haberler alabilir ve sorumluluklar alıyor olabilirsiniz. Bu hafta diyete başlamak ya da bir rutini hayatınıza oturtmak isterseniz diğer zamanlara göre daha fazla ilerleme kaydedeceksiniz.

BOĞA:

Girişimlerinizi, kendinizi ortaya koyma tavrınızı, risk alıp ortaya çıkışınızı destekleyen bir dolunay oluşuyor. Çocuklarınızla ilgili meseleler ve onlarla ilgili önemli kararlar da daha rahat verilebilir ve ilerleme kaydedilebilir.

İKİZLER:

Nerde, nasıl yaşamak gibi konular ya da ev içi boya, tadilat, değişiklik yapmak gibi planlarınız için daha sağlam bir altyapı bulacaksınız. Beklediğiniz bir ekonomik gelişmenin kendisi gelmese bile bununla ilgili bir yazılı onay/sözleşme imzalama, münazara etme durumlarınız olabilir.

YENGEÇ:

Yazışma, sözleşme, anlaşmalarınız ile ilgili yenilenmeler ve değişiklikler olabilir. Al/sat, ticaret ile uğraşanların çok daha yoğun olacakları bir dönem olacaktır. Eğitim hayatında gelişmeler bekleyenler ve yurtdışı ile ilgili meseleleri olanlar bunlarla ilgili neticeler alabilirler.

ASLAN:

Uzun zamandır beklediğiniz ödemeler gelebilir ve alacak/verecek konularınız hızlanabilir. Banka, faiz, borçlar ile ilgili yapılanmalar yapabilir ve daha önce atılan adımların sonuçlarını alabilirsiniz.

BAŞAK:

Bedeniniz ve sağlığınız için iyi şeyler yapabilir, diyet, detox ve spora başlamak için uzman kişilere başvurmak isteyebilirsiniz. Ebeveynleriniz ve onların ebeveynleriyle ilgili yeni süreçler başlayabilir, onlarla ilgili sorumluluklar alabilirsiniz.

TERAZİ:

İş hayatınızın yoğun olduğu, günlük rutininizin aksamaması gereken zamanlardan geçiyor olabilirsiniz fakat kendinize dinlenecek bir aralık hiç bırakmadıysanız eğer bu hafta sağlığınız sizi mecburi dinlenmeye mecbur edebilir.

AKREP:

Arkadaşlarınızla olan ilişkinizde yeni bir dönem başlayabilir ya da yeni çevrelerde yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Çocuklarınızın önemli konuları ile ilgili gelişmeler yaşayacak onların bir meselesini çözmüş olacaksınız.

YAY:

İş değiştiriyor ya da iş yerinizde ki sorumluluklarınızla ilgili değişiklikler yaşıyor olabilirsiniz. Ebeveynleriniz ile ilgili gündemleriniz olabilir, onların hayatlarında ki bazı değişimler sizi de etkileyebilir.

OĞLAK:

Bu dolunayda eğitim hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Belki bir konuda bir bilenden bir şey öğreniyor da olabilirsiniz, birisi bakış açınızı genişletecek gibi görünüyor. Al/sat, ticaretle uğraşanlar daha yoğun çalışabilirler.

KOVA:

Ortaklarınızın ve eşinizin kaynakları ile ilgili değişiklikler sizin içinde bir dönüşümü tetikleyecek. Beklediğiniz ödemeler ile ilgili neticeler görecek, alacak/verecek dengesini bu dolunay oturtacaksınız. Öngöremediğiniz yeni harcamalar yapabilirsiniz.

BALIK:

İlişkilerinizin ve dostlarınızın hayatlarında önemli başlangıçlar olabilir ve bu sizi zannettiğinizden daha fazla etkileyebilir. Dolunay ikili ilişkilerinizle ilgili pürüzleri önünüze dökecek, bazı dengeleri yerine oturtmanızı isteyecektir.