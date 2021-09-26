İşte haftalık burç yorumları

26 Eylül 2021 Pazar, 10:25

KOÇ:

Merkür, karşıt burcunuzdan geçerken sizi de hareketlendirecek, cesaretli kılacak. Eşinizin hayatında bir takım başlangıçlar gözlemleyebilirsiniz. Merkür retrosu, ilişki dinamiklerinde geçmiş konuları tekrar gündeme getirebilir. Karşı taraf yanlış anlamaya çok müsait olacak, cümlelerinizi iyi seçin.

BOĞA:

Eski bir projeye tekrar katılabilir, eski çalışma arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Merkür retrosu, evcil hayvanlarınızla ilgili gündemler yaratırken, eski çalışanlar ya da bitti sandığınız işlerle ilgili geri dönüşleri tetikleyebilir.

İKİZLER:

Aşk ve çocuklar konusunda geçmişinizi temizleyeceksiniz. Merkür retrosu aşk hayatında geri dönüşlerden ya da bu alanda yanlış anlaşılmalara açık olmaktan bahsediyor, bu konuları daha rasyonel ele almaya çalışabilirsiniz.

YENGEÇ:

Ev içinden aktif çalışabilir ya da evde daha çok hareket edeceğiniz bir rutine geçebilirsiniz. Merkür retrosu, ev ve aile ilgili konularda yarım kalmış konuları tekrar önünüze getirip bitirmenizi sağlayacak.

ASLAN:

Kardeş ya da yakın akrabalarla gergin konuşmalara dikkat edin. Merkür retrosu tam anlamıyla beni yanlış anla ya da sana kendimi anlatamadım diyor lütfen iletişimde birbirinizi doğru anladığınıza emin olun, yazışmalar ve anlaşmalar için çok doğru zamanlar değil.

BAŞAK:

Merkür retrosu, ekonomi hanenizde gerçekleşirken, alacak/verecek konularında yarım kalan hesaplar tekrar gündeme gelebilir. Paranızın hesabını daha dikkatli tutmalı, yanlış meblağ ya da hesap bilgisi gibi detaylara dikkat etmelisiniz.

TERAZİ:

Merkür retrosu burcunuzda gerçekleşiyor, akıl tutulması yaşamamak için özellikle bu dönemde konuşulanlar konusunda hemfikir olduğunuzu teyit etmelisiniz. İlişki ve evlilikte, geçmiş hesap ve defterlerin açılması muhtemel olabilir.

AKREP:

Merkür, bilinçaltınızı hareketlendiriyor, sağlık ve şifa konularında tekrarlar ve gelişmeler yaşanabilir. Merkür retrosu, çalışma hayatınızı ve çalışanlarınızla ilgili konuları belirsizliklere sürükleyebilir. Eski çalışanların, eski işlerin konu ve gündemleri tekrar ortaya çıkacaktır.

YAY:

Merkür, arkadaşlık ilişkilerinin hızlandığını, eski çevrelere girildiğini, sosyal çevrelerde nostaljik ve korumacı tutumlar sergilenebileceğini gösteriyor. Merkür retrosu arkadaşlıklarda eski meseleleri ortaya dökerken, eski bir sevgiliden/flörtten haberler alabilirsiniz.

OĞLAK:

Merkür, iş ve kariyer hayatınızı yavaşlatırken, eski işverenlerle geçmişin tekrar üzerinden geçeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Merkür retrosu kariyer alanınızda geride kaldığını zannettiğiniz bazı konuları tekrar gündeminize taşıyabilir.

KOVA:

Akrabalarla ilgili gündemleriniz oluşabilir. Merkür eğitim konularında eski gündemleri tekrar önünüze çıkarabilir, daha önce seyahat ettiğiniz bir yere tekrar gitmeniz gerekebilir.

BALIK:

Merkür, eşinizin kazançları ve ortak hesaplar ile ilgili konulardaki pürüzleri gündeme getirebilir.Merkür retrosu, miras, nafaka, faiz ve giderleriniz ile ilgili tekrarları işaret ediyor. Masraflarınızı gözden geçirip, hesap hatalarını bulabilirsiniz.