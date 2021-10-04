İşte haftalık burç yorumları

04 Ekim 2021 Pazartesi, 11:25

KOÇ:



Gökyüzü çarşamba günündeki yeni ayla birlikte koçlara ilişki dağıtıyor, her türlü karşılaşma ve buluşma kadersel olabilir ve kolay ilerleyebilir. Evliliğinizde ve ilişkilerinizde kolaylaştırıcı etki alıyor, ortak hareket etmek ve beraberlikten fayda bulacak olabilirsiniz.

BOĞA:

Günlük işlerinizde ve uğraşlarınızda kolay ilerleyebilecek ve daha az çaba göstererek daha fazla yardım alabileceksiniz. Ofis ortamında değişiklik yapmak, dekore etmek ya da yeni mobilyalar almak isteyebilirsiniz.

İKİZLER:

Aşk konusunda şanslı bir dönemden geçecek, aşk ve sevginize karşılık göreceksiniz. Görünür olmayı gösteren bir alanda gerçekleşecek olan yeniay, bir etkinlikte konuşabileceğinizi, topluluk önünde bulunduğunuzu gösterebilir.

YENGEÇ:

Ev, aile ve yuva ile ilgili bir hayat alanınızda gerçekleşecek olan yeniay, etkilerini bu konularda sunacaktır. Evinizde dekoratif değişiklik yapmak, pahada ağır eşyalar almak, evinizi güzelleştirmek için çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

ASLAN:

Seyahatler ile ilgili bir hayat alanınızda gerçekleşecek olan yeniay, yollarda çok vakit geçireceğinizi gösteriyor. İletişim ve yazışma trafiği artabilir, kendinizi daha rahat ve içten ifade edebilirsiniz. Merkür retrosunu unutmayın, dökümanlarınızı iyi okuyun.

BAŞAK:

Ekonomi ve finans ile ilgili bir hayat alanınızda gerçekleşecek olan yeniay, burada başlangıçlar tetikliyor, beklediğiniz ödemeler gelecektir. Kendinize yatırım yapıp değerinizi arttıracak aktivitelere katılabilir, yeteneklerinizin farkına varabilirsiniz.

TERAZİ:

Burcunuzda gerçekleşen ve ilişki, sağlık ile ilgili konularda başlangıçlar tetikleyen yeniay, hayatınızda hızlı ve beklenmeyen güzel gelişmeler yaratacaktır. İlişkilerde pürüzler ve anlaşmazlıklar kolayca çözülüp, barış sizden yana olacaktır. Sağlığınıza ve bedeninize daha iyi bakacaksınız.

AKREP:

Yeniay iş hayatınızda ve günlük rutinlerinizde düzeninizi oturtmanız için neye ihtiyacınız olduğunu size hatırlatabilir. İçe dönmekle ve izole olmakla alakalı bir alanda gerçekleşen yeniay biraz yalnız kalıp kafanızı dinlemek için size bazı fırsatlar sunacak.

YAY:

Yeniay sosyal çevreleriniz ile ilgili bir alanda gerçekleşiyor. Kariyerde sizi destekleyecek, fayda sağlayacak kişi ve kuruluşlarla tanışabilirsiniz. Gelecek hedeflerinize destek veren arkadaş ve çevrelerle daha fazla görüşebilir, buluşmalara katılabilirsiniz.

OĞLAK:

Yeniay kariyeriniz ile ilgili bir alanda gerçekleşiyor. İş hayatınız ve kariyerinizle ilgili süreçleriniz, daha kolay akacağı ve kendine uygun ortam bulacağı bir faza girecektir. İşverenlerinizden destek alabileceğiniz bir dönemdesiniz.

KOVA:

Yeniay sonrası seyahatlere çıkabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde eğitim almak istediğiniz bir konuda bir bilen kişiyle bir araya gelebilir, bilincinizi açacak görüşmeler yapabilirsiniz.

BALIK:

Yeniay sonrası ödemeler, nafaka, miras, ortak hesaplar ile ilgili meseleler çözülebilir. İlişkiler konusunda minik krizler ve kıskançlık temalı gel-gitler yaşayabileceğiniz bir zaman aralığındasınız.