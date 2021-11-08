Sağlıklı yaşlanmak için sofrandan eksik etmeyeceğin 10 şey

08 Kasım 2021 Pazartesi, 09:41

Yediğiniz yiyecekler, yaşlandıkça cildinizin nasıl değiştiği de dahil olmak üzere cildinizin sağlığında rol oynayabilir. Özellikle protein, sağlıklı yağlar ve antioksidanlar açısından zengin gıdalar, cilt faydalarının çoğuyla bağlantılıdır. İşte sağlıklı yaşlanmayı destekleyen 10 besleyici gıda.

1. Sızma zeytinyağı

Zeytinyağı, şiddetli cilt yaşlanmasına ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilecek güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Soğuk pres sızma zeytinyağını seçin, çünkü antioksidanlarda daha yüksektir. Pişirmeden tüketmeye özen gösterin.

2. Yeşil çay

Yeşil çay, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilecek antioksidanlardan yüksektir. Bu nedenle, cildinizi kirlilik veya güneş ışığı gibi dış etkenlerin bir sonucu olarak oluşabilecek serbest radikal hasarlarına karşı korumaya yardımcı olabilir. Serbest radikaller, yüksek seviyelerde bulunurlarsa hücrelerinize zarar verebilir. İşte burada antioksidanlar devreye girer. Bu moleküller, serbest radikalleri stabilize ederek hasara neden olmazlar.

3. Yağlı Balık

Somon gibi yağlı balıklar, tümü daha sağlıklı cilt ile ilişkili olan omega-3'ler, protein, selenyum ve astaksantin bakımından yüksektir. Araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinin güçlü bir cilt bariyeri ile bağlantılı olduğunu ve cilde zarar veren iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Somonun pembe renginden sorumlu olan astaksantin adı verilen bir karotenoid antioksidan içerir, bu da cilt elastikiyetinde ve nemlenmesinde önemli etkilerde bulunur. Ayrıca, somon ve diğer yağlı balıklar, vücudunuzun kolajen ve elastin üretebilmesi için önemli olan protein bakımından yüksektir. Bu iki molekül cildin gücünden, dolgunluğundan ve esnekliğinden sorumludur. Son olarak, balık selenyumda yüksektir. Bu mineral ve antioksidan, DNA sentezinde ve onarımında rol oynar ve UV ışığından kaynaklanan cilt hasarını azaltmaya ve önlemeye yardımcı olabilir.

4. Bitter çikolata veya kakao

Bitter çikolata, vücutta antioksidan görevi gören zengin bir polifenol kaynağıdır. Flavanoller kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve bilişsel düşüşe karşı savaşır.

Ayrıca flavanoller ve diğer antioksidanlar açısından zengin bir diyetin cildi güneş hasarından korumaya ve cildin yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Unutmayın, kakao içeriği ne kadar yüksek olursa, flavanol içeriği de o kadar yüksek olur. Bu nedenle, diyetinize bitter çikolata eklemek istiyorsanız, en az yüzde 70 kakao katı ve az miktarda şeker içeren bir çeşit seçin.

5. Sebzeler

Sebzeler kalp hastalığı, katarakt ve belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar içerirler. Beta karoten ve likopenden yüksek bir diyet cildi UV ışınlarına karşı koruyabilir. En iyi beta karoten kaynaklarından bazıları şunlardır: Havuçlar, kabak, tatlı patatesler. C vitamini ayrıca kolajen üretiminde önemli bir rol oynar. C vitamini içeriği en yüksek sebzeler arasında yapraklı yeşillikler, dolmalık biber, domates ve brokoli bulunur.

6. Keten tohumu

Antioksidan etkileri olan ve kalp hastalığı ve meme kanseri gibi kronik bir hastalık geliştirme riskinizi azaltabilen bir polifenol türü olan lignanlar içerirler. Ayrıca alfa-linolenik asit (ALA) adı verilen harika bir omega-3 yağ asidi kaynağıdırlar. Omega-3 yağları açısından zengin bir diyet tüketmek, cildinizin nemli ve dolgun kalmasına yardımcı olarak sağlıklı bir cilt zarını desteklemeye yardımcı olur. Keten tohumu, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan lignanlar olarak bilinen antioksidan türleri içerir. Ayrıca, sağlıklı bir cilt zarını destekleyen alfa-linolenik asit (ALA) olarak bilinen bir omega-3'te yüksektirler.

7. Nar

Sağlıklı bir kalbi desteklemeye yardımcı olan lif, potasyum ve K vitamini bakımından yüksektir. Aynı şekilde flavonoller, tanenler, fenolik asitler ve lignanlar gibi antioksidanlar açısından da zengindirler. Narda bulunan antioksidanlar, güneşe maruz kalmanın neden olduğu UV cilt hasarını ve kahverengi lekeleri azaltarak sağlıklı cilt yaşlanmasını desteklemeye yardımcı olabilir. Bu antioksidanlar ayrıca cildin mevcut kolajenini korumaya yardımcı olur ve cildi yeni kolajen üretmeye teşvik eder.

8. Avokado

Avokado, kalp dostu yağlar, lif ve sağlık için gerekli olan çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengindir. Yüksek tekli doymamış yağ içeriği, sağlıklı bir cilt zarını destekleyerek sağlıklı cildin desteklenmesine yardımcı olabilirken, yüksek antioksidan içeriği cilde zarar veren ve cildi yaşlandıran serbest radikallerle savaşabilir.

9. Domates

Domates, güneşin UV ışınlarından küçük bir koruma sağlayabilen likopen bakımından yüksektir. Likopen aynı zamanda kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olmak için bir antioksidan görevi görür. Domatesleri zeytinyağı veya avokado gibi sağlıklı yağlarla eşleştirmek vücudun likopen emilimini önemli ölçüde artırır.

10. Kolajen peptitler

Yaşlandıkça vücudumuz kolajeni parçalamaya başlar ve onu daha az etkili bir şekilde üretir. Bu, kırışıklıklar ve sarkan cilt gibi kademeli cilt yaşlanması belirtilerine yol açabilir. İnsanlarda yapılan birçok çalışma, hidrolize kolajen peptitlerin tüketilmesinin cilt nemini, elastikiyetini ve sıkılığını iyileştirdiğini göstermiştir.



