Sahi siz düşlerinizi, üstlerinden geçmek için mi kurdunuz?

Coğrafya, maddi imkanlar, koşulları bir kenarda tutarak yazıyorum. Benim sorduklarım, hayallerini kurup, o hayalleri kendi yollarına dökmeyenlere.

Pınar Sur
26 Eylül 2021 Pazar, 10:24
Sahi siz düşlerinizi, üstlerinden geçmek için mi kurdunuz?
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