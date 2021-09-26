Sahi siz düşlerinizi, üstlerinden geçmek için mi kurdunuz?
Coğrafya, maddi imkanlar, koşulları bir kenarda tutarak yazıyorum. Benim sorduklarım, hayallerini kurup, o hayalleri kendi yollarına dökmeyenlere.
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