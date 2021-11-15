Zeytinyağının faydası saymakla bitmez

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:20

Biz beslenme uzmanları, zeytinyağının - özellikle sızma - sizin için iyi olduğu konusunda hemfikiriz. Sızma zeytinyağı satın aldığınızdan emin olun, bunun yolu da etiketleri doğru bir şekilde okumaktan geçiyor. İşte zeytinyağının bilimsel araştırmalarla desteklenen 10 sağlık faydası.

1. Sağlıklı tekli doymamış yağlar açısından zengindir

Zeytinyağının yüzde 74'ü tekli doymamış bir yağ olan oleik asittir. Araştırmalar, oleik asidin iltihabı azalttığını ve hatta kanserle bağlantılı genler üzerinde faydalı etkileri olabileceğini gösteriyor .

2- Yüksek miktarda antioksidan içerir

Faydalı yağ asitlerinin yanı sıra az miktarda E ve K vitamini içerir, aynı zamanda güçlü antioksidanlarla da yüklüdür. Kronik hastalık riskinizi azaltırlar, ayrıca iltihapla savaşırlar ve kan kolesterolünüzü oksidasyondan korumaya yardımcı olurlar.

3. Güçlü anti-inflamatuvar özelliklere sahiptir

Kronik inflamasyonun kanser, kalp hastalığı, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, Alzheimer, artrit ve hatta obezite gibi hastalıkların önde gelen itici gücü olduğu düşünülmektedir. Sızma zeytinyağı, sağlığa faydalarının ana nedenlerinden biri olabilecek iltihabı azaltabilir. Ana anti-inflamatuar etkilere antioksidanlar aracılık eder. Aralarındaki anahtar, bir anti-inflamatuar ilaç olan ibuprofen'e benzer şekilde çalıştığı gösterilen oleokantaldır. Bazı bilim adamları, 3.4 yemek kaşığı (50 ml) sızma zeytinyağındaki oleokantalın, yetişkin ibuprofen (bir anti enflamatuar ilaç) dozunun yüzde 10'una benzer bir etkiye sahip olduğu konusunda çalışmalar yapmaktadır.

4. Felçleri önlemeye yardımcı olabilir

İnme, bir kan pıhtısı veya kanama nedeniyle beyninize giden kan akışının bozulmasından kaynaklanır. Gelişmiş ülkelerde inme, kalp hastalığının hemen ardından ikinci en yaygın ölüm nedenidir. Birkaç büyük araştırma gösteriyor ki, insanlarda zeytinyağı tüketenlerin felç geçirme riski çok tüketmeyenlere oranla daha düşüktür.

5. Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur

Enflamasyonu azaltır, "kötü" LDL kolesterolü oksidasyondan korur, kan damarlarınızın plaklanmasını engeller ve aşırı kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabilir. İlginç bir şekilde, kalp hastalığı ve erken ölüm için en güçlü risk faktörlerinden biri olan kan basıncını düşürdüğü de gösterilmiştir. Bir çalışmada zeytinyağı, tansiyon ilacı ihtiyacını yüzde 48 oranında azalttıgı doğrultusundadır.

6. Çalışmalar, zeytinyağı bakımından zengin Akdeniz diyetini vücut ağırlığı üzerinde olumlu etkilerle ilişkilendirmiştir

7 binden fazla İspanyol üniversite öğrencisinde yapılan 30 aylık bir çalışmada, çok fazla zeytinyağı tüketmek kilo artışıyla bağlantılı bulunmamıştır. Ek olarak, 187 katılımcıyla yapılan üç yıllık bir çalışma, zeytinyağı açısından zengin bir diyetin kandaki antioksidan düzeylerinin artması ve kilo kaybı ile bağlantılı olduğu bulunmuştur.

7. Alzheimerla savaşabilir

Alzheimerın anahtar özelliklerinden biri, beyin hücrelerinizin içinde beta-amiloid plaklarının birikmesidir. Farelerde yapılan bir çalışma, zeytinyağındaki bir maddenin bu plaklarınazaltılacagına yardımcı olabileceğini gösterdi. Ek olarak, bir insan çalışması, zeytinyağı açısından zengin bir Akdeniz diyetinin beyin fonksiyonuna fayda sağladığını gösterdi. Yine de daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

8. Tip 2 diyabet riskini azaltabilir

Birkaç çalışma, zeytinyağını kan şekeri ve insülin duyarlılığı üzerindeki faydalı etkilerle ilişkilendirmiştir. 418 sağlıklı insanda yapılan randomize bir klinik çalışma, yakın zamanda zeytinyağının koruyucu etkilerini doğruladı. Bu çalışmada, zeytinyağı açısından zengin bir Akdeniz diyeti, tip 2 diyabet riskini yüzde 40'ın üzerinde azaltmıştır.

9. Anti-kanser özelliğine sahiptir

Akdeniz ülkelerindeki insanların bazı kanserlere yakalanma riski daha düşüktür ve birçok araştırmacı bunun nedeninin zeytinyağı olabileceğine inanmaktadır. Zeytinyağındaki antioksidanlar, kanserin önde gelen itici gücü olduğuna inanılan serbest radikallere bağlı oksidatif hasarı azaltabilir .

10. Romatoid artrit tedavisine yardımcı olabilir

Zeytinyağı takviyeleri, romatoid artritli bireylerde inflamatuar belirteçleri iyileştiriyor ve oksidatif stresi azaltıyor gibi görünüyor. Zeytinyağı eklem ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir ve yararlı etkileri büyük ölçüde balık yağı ile birleştirildiğinde artar.

11. Antibakteriyel özelliğe sahiptir

Helicobacter pylori, midenizde yaşayan ve mide ülseri ve mide kanserine neden olabilen bir bakteridir. İnsanlarda yapılan bir araştırma, günlük alınan 30 gram sızma zeytinyağının, iki hafta kadar kısa bir sürede insanların yüzde 10-40'ında Helicobacter pylori enfeksiyonunu ortadan kaldırabileceğini öne sürdü.