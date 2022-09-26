Attackers hurl Molotov cocktail at Iranian Embassy in Athens: Greek media

Greek police say no significant damage caused to embassy building, attackers still unidentified.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:13
Attackers hurl Molotov cocktail at Iranian Embassy in Athens: Greek media
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Unidentified attackers threw a Molotov cocktail at the Iranian Embassy in Athens early Sunday, Greek media reported.

According to daily Kathimerini, the Greek police said two hooded people on a motorcycle hurled the Molotov cocktail at the embassy while passing by the building.

The Molotov cocktail hit the exterior wall of the diplomatic mission, with no significant damage caused.


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