Attackers hurl Molotov cocktail at Iranian Embassy in Athens: Greek media
Greek police say no significant damage caused to embassy building, attackers still unidentified.
Unidentified attackers threw a Molotov cocktail at the Iranian Embassy in Athens early Sunday, Greek media reported.
According to daily Kathimerini, the Greek police said two hooded people on a motorcycle hurled the Molotov cocktail at the embassy while passing by the building.
The Molotov cocktail hit the exterior wall of the diplomatic mission, with no significant damage caused.
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