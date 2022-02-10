Breaking: US inflation rate up 7.5% in January

US inflation rates surged to 7.5% in January.

AFP
10 Şubat 2022 Perşembe, 16:48
Breaking: US inflation rate up 7.5% in January
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US annual consumer prices up 7.5% in January, highest annual inflation since February 1982.

Compared to December 2021, the Labor Department said the consumer price index (CPI) rose 0.6 percent, more than analysts had expected and confirming the potency of the ongoing inflation wave hitting the US economy.


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