Cavusoglu says no change in Ankara's Palestinian policy
Foreign Minister Mevlut Cavusoglu reiterates that the Turkish approach to the Palestinian issue to remain the same despite normalizing ties with Isrel.
Foreign Minister Mevlut Cavusoglu said on Thursday that Turkey normalising relations with Israel would not mean a change in Ankara's Palestinian policy, ahead of an expected visit by Israeli President Isaac Herzog next month.
He was speaking to state broadcaster TRT Haber, underlining comments he made earlier this week that Turkey will not turn its back on its commitment to a Palestinian state in order to broker closer ties with Israel.
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