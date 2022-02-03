Israeli President Isaac Herzog will visit Turkey in mid March

President Recep Tayyip Erdogan speaking at a news conference stated at a news conference that Israel's President Isaac Herzog will visit the country in mid-March.

Reuters
03 Şubat 2022 Perşembe, 11:15
Israeli President Isaac Herzog will visit Turkey in mid March
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Israel's President Isaac Herzog will visit Turkey in mid-March, President Recep Tayyip Erdogan said on Thursday, as Ankara looks to improve strained bilateral relations between the two countries.

Erdogan, speaking at a news conference before departing on a visit to Ukraine, added that both countries were looking to improve ties.


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