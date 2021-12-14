Turkey, Armenia to mutually appoint envoys to normalise ties - Turkish minister
Foreign Minister Mevlut Cavusoglu said on Monday that Turkey and Armenia will mutually appoint special envoys to discuss steps to normalise ties, and added they will also restart charter flights between Istanbul and Yerevan.
Armenia and Turkey signed a landmark peace accord in 2009 to restore ties and open their shared border after decades, but the deal was never ratified and ties have remained tense. During the Nagorno-Karabakh conflict last year, Ankara supported Azerbaijan and accused Yerevan of occupying Azeri territories.
Speaking at his ministry's budget discussions in parliament, Cavusoglu said Turkey would coordinate steps to normalise ties with Armenia with Azerbaijan.
Video Haberler
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Rusya'da bomba saldırısı düzenlendi
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- 'Devlet artık karar vermeli'
- Ekonomi zirvesi sona erdi