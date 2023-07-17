Türkiye wins FIVB Women's World Championship title
Turkish team eliminates China 3-1 in volleyball match in US state of Texas
Türkiye eliminated China 3-1 on Sunday to win the 2023 FIVB Volleyball Women's World Championship.
The Turkish national team won the final clash with sets of 25-22, 22-25, 25-19 and 25-16 in Arlington in the US state of Texas.
The Turkish national team became the champions for the first time in the history of the FIVB Women's World Championship.
Meanwhile, Poland got the bronze medal after beating the US team with sets of 25-15, 16-25, 25-19, 18-25 and 17-15.
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