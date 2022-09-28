US capital declares October as Turkish Heritage Month
Mayor Muriel Bowser says month 'way to build bridges and strengthen friendships among Turkish and non-Turkish Americans'.
The mayor of Washington, DC issued a proclamation Tuesday declaring October as Turkish Heritage Month.
Muriel Bowser noted in her proclamation that Turkish Heritage Month was first celebrated in the US capital 11 years ago, which she said was a "way to build bridges and strengthen friendships among Turkish and non-Turkish Americans".
She said the US and Türkiye "have traditionally been strong allies, and Americans of Turkish descent in the District of Columbia have played a significant role in the educational, cultural, economic, and civic development of our community."
Washington, DC and Ankara are sister cities and more than 20,000 Turkish-Americans live in the capital and neighboring states, said Bowser.
October also hosts traditional a Turkish Festival in the capital, organized by the American Turkish Association of DC, or ATA-DC.
The festival this year, which marks its 20th anniversary, takes place Oct. 16 on Pennsylvania Avenue.
Video Haberler
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- 5 isim için harekete geçildi
- Kremlin'den Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 mesajı