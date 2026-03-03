Zeytinburnu sahilinde anne ve kızının cesedi bulundu: Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi tarafından cinsel istismara uğramış!

Dün akşam İstanbul Zeytinburnu'nda sahilde anne ve kızının cesedi bulundu. Bulunan cesetlerin, 5 sene önce Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğuna ve adalet nöbeti tutan anne Fatma Nur Çelik'e ait olduğu belirlendi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. Balık tutmaya gelen yurttaşlar, denizde hareketsiz bir çocuk olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sudaki çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaklaşık bir saat sonra aynı bölgede bir kadın cesedi daha bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede denizden çıkarılan cesetlerin Fatma Nur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler’e (8) ait olduğu belirlendi. Anne ve kızın cansız bedenleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Anne ve kızın denize atlayarak yaşamlarına son verdiğini iddia eden Abdülaziz Alevlidağ isimli yurttaş, "Biz bir saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı, suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı sonrasında ufak kız kendini atmıştı. Buraya iki kadın iki de kız gelmişti balık yakalamaya, sonra cesedi gördüler. Cesetleri görünce polislere haber verdiler. Kızı çıkardılar anneyi de yarım saat önce çıkardılar’’ dedi.

KURAN’A HİZMET VAKFI YÖNETİCİSİ KIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Öte yandan, Fatma Nur Çelik’in, Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisinin üç yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın sürdüğü süreçte adalet nöbeti tuttuğu öğrenildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstismara karşı yürüttükleri mücadelede davasını üstlendiğimiz müvekkillerimiz anne Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler'in ölüm haberini bugün derin bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Müvekkillerimiz gericilerin kuşatmasına ve kendilerine yaşatılan bu ağır acıya daha fazla dayanamadılar. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak söz veriyoruz, kaybettiğimiz her bir canın hesabını sonuna kadar soracağız."