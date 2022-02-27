Zelenskiy ready to talk with Russia, but not in Belarus
Ukraine's president says his country is ready for peace talks with Russia but not in Belarus, which was a staging ground for Moscow's 3-day-old invasion.
Speaking in a video message Sunday, President Volodymyr Zelenskyy named Warsaw, Bratislava, Istanbul, Budapest or Baku as alternative venues.
He said other locations are also possible but made clear that Ukraine doesn't accept Russia's selection of Belarus.
The Kremlin said Sunday that a Russian delegation had arrived in the Belarusian city of Homel for talks with Ukrainian officials.
Kremlin spokesman Dmitry Peskov said the delegation includes military officials and diplomats.
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