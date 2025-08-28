1 Eylül’den itibaren öğrenciler Akyaka’ya 1 TL’ye gidecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ikametini Muğla’ya aldıran üniversite öğrencilerine, “Muğla Kart Plus” ile şehir içi ulaşımda 60 TL’ye 60 biniş, kampüs ve Akyaka seferlerinde ise sadece 1 TL’ye ulaşım imkânı sunuyor. Üniversite öğrencileri özellikle yaz aylarında rağbet gören Menteşe-Akyaka hattında 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren 1 TL ücretle seyahat edebilecek.

Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) hazırladığı "Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" raporunda gençlerin kentteki öncelikli ihtiyaçlarının ulaşım, sosyal yaşam ve ekonomik destekler olduğu belirlendi. Bu doğrultuda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 1 TL’lik ulaşım uygulamasını hayata geçirdi.

"BU ADIMIN, ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK BİZLER İÇİN EN BÜYÜK MUTLULUK"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren söz verdiğimiz gibi, Muğla’mızda gençlerimizin yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Üniversite öğrencilerimizin güvenli ulaşım yapabilmeleri, bütçelerine katkıda bulunmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını desteklemek amacıyla başlattığımız 1 TL’lik ulaşım uygulamasını, Menteşe-Akyaka hattında da hayata geçirmeye karar vermiştik. Bu uygulamayı 1 Eylül itibarıyla başlatıyoruz. Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda attığımız bu adımın, öğrencilerimizin yüzünü güldürdüğünü görmek bizler için en büyük mutluluk. Gençlerimizin kültürel etkinliklere katılabildiği ve şehrimizin güzelliklerinden faydalanabildiği bir Muğla’yı birlikte inşa ediyoruz” dedi.

Üniversite öğrencileri de hayata geçirilecek uygulamaya ilişkin, şunları söyledi:

-Hande Nur Bayrak: “Muğla’da ulaşım kolaylığı sayesinde bir sene içerisinde bütün ilçeleri gezme imkânı yakaladım. Muğla ulaşım konusunda çok başarılı bir şehir. Öğrenciler olarak hafta sonları yakın olduğu için Akyaka’yı tercih ediyoruz. 1 TL olması bizim için çok iyi bir hizmet.”

-Ceylin Takım: “Kötekli’de yapılacak çok fazla bir seçenek olmadığı için hafta sonları Akyaka’ya gidiyoruz. Şehir içi ulaşım zaten 1 TL yapılmıştı. Akyaka’nın da 1 TL olması bizim için çok büyük bir avantaj olacak.”

-Sera Ediz: “Sosyal faaliyetler açısından en yakın Akyaka’ya gidebiliyoruz. Akyaka’nın ulaşım ücretinin 1 TL olması güvenlik ve ekonomik açıdan bizim için çok iyi oldu.”

-Ali Uslu: “Uzun zamandır beklediğimiz bir hizmetti. Başkanımız Ahmet Aras’a bu hizmet için teşekkür ederim. Böyle bir imkân sağlandığı için öğrenciler olarak mutlu olduk. En yakın gidebileceğimiz yer Akyaka ve tercih edilen bir yer.”