Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Güler'den Xabi Alonso'ya veda mesajı!

Arda Güler'den Xabi Alonso'ya veda mesajı!

12.01.2026 23:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Güler'den Xabi Alonso'ya veda mesajı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in formasını giyen milli oyuncu Arda Güler, takımdan ayrılan İspanyol teknik direktör Xabi Alonso için bir veda mesajı yayımladı

Real Madrid, Xabi Alonso'nun görevine son verildiğini açıkladı.

Eflatun-beyazlılar Alonso'nun yerine Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini duyurdu.

ARDA GÜLER'DEN XABI ALONSO'YA VEDA

Alınan bu kararın ardından milli oyuncu Arda Güler sosyal medya üzerinden Alonso için veda mesajı yayımladı.

Arda Güler'in veda mesajı şu şekilde:

"Sayın Xabi Alonso, ilk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkürler. Her konuşmanız, her isteğiniz ve verdiğiniz her bilgi benim oyunumu şekillendirmeme ve daha da üst seviyeye ulaşmama yardımcı oldu. Bana olan güveniniz, beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Gelecekte size ve ekibinize başarılar diliyorum. Bana yaptığınız etki sonsuza kadar benimle kalacak."

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Xabi Alonso

İlgili Haberler

İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'a Portekizli sol bek!
İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'a Portekizli sol bek! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Lazio forması giyen 25 yaşındaki Portekizli oyuncu Nuno Tavares ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe'den N'Golo Kante hamlesi: Resmi teklif iddiası!
Fenerbahçe'den N'Golo Kante hamlesi: Resmi teklif iddiası! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Pro Lig kulübü Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız oyuncu N'Golo Kante ile ilgilendiği iddia edildi.
Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı!
Anadolu Efes deplasmanda nefes aldı! Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 87-85 mağlup etti.