Arda Güler'den Xabi Alonso'ya veda mesajı!

Real Madrid, Xabi Alonso'nun görevine son verildiğini açıkladı.

Eflatun-beyazlılar Alonso'nun yerine Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini duyurdu.

ARDA GÜLER'DEN XABI ALONSO'YA VEDA

Alınan bu kararın ardından milli oyuncu Arda Güler sosyal medya üzerinden Alonso için veda mesajı yayımladı.

Arda Güler'in veda mesajı şu şekilde:

"Sayın Xabi Alonso, ilk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkürler. Her konuşmanız, her isteğiniz ve verdiğiniz her bilgi benim oyunumu şekillendirmeme ve daha da üst seviyeye ulaşmama yardımcı oldu. Bana olan güveniniz, beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Gelecekte size ve ekibinize başarılar diliyorum. Bana yaptığınız etki sonsuza kadar benimle kalacak."