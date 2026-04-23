15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali’nin görkemli korteji ve 23 Nisan gururu bir arada

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez “uluslararası” unvanıyla düzenlenen 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, kapsamında bugün geleneksel kortej yürüyüşü yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın gururuyla Alaçatı sokaklarında gerçekleşten kortej renkli görüntülere sahne oldu.

BAŞKAN DENİZLİ ÇOCUKLARLA YÜRÜDÜ

Çamlık Yol üzerinden Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası önüne uzanan kortej yürüyüşüne; Çeşme’de faaliyet gösteren yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörü temsilcileri katıldı. Katılımcılar hazırladıkları tematik kostümlerle yürüyüşte yer alırken, 23 Nisan dolayısıyla çocuklar da okullarıyla birlikte hazırladıkları kostümlerle kortejde yer aldı. Dans ve spor toplulukları ile klasik araçların geçişi yürüyüşe eşlik etti.

Kortejde en önde çocuklar yer aldı. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli de çocuklarla birlikte yürüdü.

Başkan Denizli: Çocuklarımız en güzel pusulamız

Kortej sonrasında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, şu ifadeleri kullandı:

“Çeşme’nin bütün bileşenleri burada; sivil toplum örgütlerimiz, üreticilerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız… ‘Birlikte Çeşme’ sloganıyla yola çıktık, birlikte üretmeye ve birlikte büyümeye devam ediyoruz. Ayrışmadan, bir arada olduğumuz, çocuklarımızın daima önümüzde yürüdüğü nice Alaçatı Ot Festivallerimiz olsun.

Ülkemizin acı haberlerle değil; çocuk ölümleriyle değil, çocuklarımızın mutluluğuyla, danslarıyla, türküleriyle anıldığı günler çoğalsın. Haberlerde üzüntünün değil, mutluluğun yer aldığı nice yıllar diliyorum. Çocuklarımızı daima önümüzde yürütelim. Onlar bizim en güzel pusulamız, en güçlü ışığımız. Onların bizim önümüzde saygıyla eğilmesini değil, bizlerin onların önünde saygıyla eğildiği bir gelecek için çalışalım. Alaçatı Ot Festivali’miz kutlu olsun. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Üzüntüden uzak, dayanışmayla güçlenen nice festivaller diliyorum” diye konuştu.