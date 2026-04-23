Son Dakika... Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı: Ataşehir Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu

23.04.2026 11:17:00
Son dakika haberi... CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediyesi'nde Başkanvekili seçimi yapılacak. İstanbul Valiliği, seçim için 30 Nisan Perşembe günü tarihini verdi.

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 22 Nisan tarihinde tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı aynı gün Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

30 NİSAN GÜNÜ SEÇİM YAPILACAK

Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi'nde Başkanvekili seçimi yapılacak.

İstanbul Valiliği, Belediye Meclisi üyelerinin yeni başkanvekilini seçmek üzere 30 Nisan günü saat 10.00'da sandık başına gideceğini açıkladı. Meclis üyeleri arasından yapılacak oylama ile Ataşehir'in yeni Belediye Başkanvekili seçilecek. 

Ataşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP grubunda bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik 18 Nisan tarihinde operasyon başlatılmıştı.

"İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim gözaltına alınmıştı.

Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de olduğu toplam 19 kişi tutuklanmıştı.

İmamoğlu'ndan 'Onursal Adıgüzel' açıklaması: 'Artık haktan hukuktan bahsetmek mümkün değil' CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklandığı operasyona ilişkin "Bir avuç insanın istediği gibi hareket ettiği bir düzen var artık" dedi. İmamoğlu, "İlk sandıkta derin bir nefes alacağız" mesajı verdi.
Özgür Özel'den 'Onursal Adıgüzel' tepkisi... 'Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz' Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, "Bu kadar hukuksuzluk, bu kadar haksızlık artık yeter" dedi. Özel, iktidara da "Barış da hukuk da ekonomi de demokrasi de umurlarında bile değil. Onların tek derdi yapıştıkları koltuklarıdır! Kurulan bu düzen AK Parti’nin kara düzenidir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu düzeni değiştirene kadar durmayacağız!" sözleriyle yüklendi.
Son Dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı Ataşehir Belediyesi Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.