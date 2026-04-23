Son Dakika... Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı: Ataşehir Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 22 Nisan tarihinde tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı aynı gün Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
30 NİSAN GÜNÜ SEÇİM YAPILACAK
Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi'nde Başkanvekili seçimi yapılacak.
İstanbul Valiliği, Belediye Meclisi üyelerinin yeni başkanvekilini seçmek üzere 30 Nisan günü saat 10.00'da sandık başına gideceğini açıkladı. Meclis üyeleri arasından yapılacak oylama ile Ataşehir'in yeni Belediye Başkanvekili seçilecek.
Ataşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP grubunda bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik 18 Nisan tarihinde operasyon başlatılmıştı.
"İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim gözaltına alınmıştı.
Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de olduğu toplam 19 kişi tutuklanmıştı.